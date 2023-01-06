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Общество

Смольный выделит 176 миллионов рублей на поддержку рынка труда

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Эти средства пойдут на компенсации работодателям, которые организуют оплачиваемые общественные работы или создают временные рабочие места для тех, кто оказался в простое или под риском увольнения.

Andrii Yalanskyi/shutterstock

Выделенные деньги будут направлены из федерального и регионального бюджетов. Также предполагается бесплатное обучение сотрудников промышленных предприятий, столкнувшихся со сложностями при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Подобная программа действовала и в прошлом году. Поддержку тогда получили около 250 работодателей. Помощь была оказана свыше восьми тысячам петербуржцев, в том числе попавшим в простой или под риск сокращения. Наиболее востребованной в уходящем году у работодателей мерой стала организация общественных работ. Компенсация заработной платы на каждого сотрудника, принимающего участие в общественных работах, составила 59,5 тысяч рублей за 3 месяца (19,8 тысячи рублей в месяц). В это же году максимальная компенсация на одного работника по этой программе повысится до 63,4 тысяч рублей за три месяца.

Повышение дохода и карьерный рост: петербуржцы назвали главные профессиональные цели на 2023 год. Эти две цели называли 16% горожан. Еще 14% считают, что в следующем году им необходимо пройти профессиональное обучение: закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. А 27% петербуржцев вообще не ставят себе никаких карьерных задач на 2023 год.

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