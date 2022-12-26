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Повышение дохода и карьерный рост: петербуржцы назвали главные профессиональные цели на 2023 год

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Эти две цели называли 16% горожан. Еще 14% считают, что в следующем году им необходимо пройти профессиональное обучение: закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. А 27% петербуржцев вообще не ставят себе никаких карьерных задач на 2023 год.

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Среди тех, кто ставит перед собой рабочие цели, 8% хотят в следующем году повысить профессионализм, 3% собираются открыть или расширить бизнес, освоить новые обязанности — 2%. Только 1% опрошенных намерены закончить проект.

О других профессиональных целях рассказали 6% респондентов, среди них изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе и прочее.

Не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год 27% петербуржцев. Мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей: «Хочу больше денег!». Женщины хотят того же, но ставят перед собой следующие задачи: карьерный рост и повышение профессионализма.

В этом году работающие практически перестали ставить себе такие цели, как переход на удаленку и изучение иностранного языка, говорится в исследовании сервиса SuperJob. В опросе приняли участие трудоустроенные представителей экономически активного населения Петербурга.

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