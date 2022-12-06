Реальная зарплата в мире впервые за 20 лет падает! Почему так происходит? К чему это может привести? Как обстоят дела в РФ?

Как это посчитали?

Данные о зарплате собирают статистические ведомства по всему миру (в России, к примеру, этим занимается Росстат). Как правило, они получают эти сведения от самих работодателей. В некоторых странах для статистики зарплат используют также информацию о налогах и даже результаты специальных опросов. После того как все эти данные собраны и обработаны, статистики могут сказать, насколько в среднем выросла или упала зарплата в той или иной стране. Затем они делают поправку на инфляцию, чтобы понять, компенсировало ли изменение доходов инфляцию.

«Качество данных о заработной плате зависит от качества статистического учета в стране. Но, в принципе, существует хорошо разработанная статистическая методология по сбору таких данных и больших проблем тут быть не должно», — объясняет Юлия Раскина, доцент факультета экономики ЕУСПб.

Более того, несмотря на все сложности в сборе данных (и вопросы к достоверности информации из отдельных стран), выводы о снижении реальных зарплат в мире сложно поставить под сомнение, считает Раскина. «Когда мы говорим о росте (или падении) заработной платы, то мы сравниваем два числа, полученных по одной и той же методологии, и погрешности в исчислении абсолютного уровня заработной платы вряд ли вносят большие искажения в это сравнение», — отмечает она.