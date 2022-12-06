Реальная зарплата в мире впервые за 20 лет падает! Почему так происходит? К чему это может привести? Как обстоят дела в РФ?

Реальная зарплата на планете Земля в первом полугодии 2022 года снизилась. Это произошло впервые за последние два десятилетия! В среднем снижение составило всего 0,9%, но в некоторых регионах (в том числе в Восточной Европе) оно превысило 3%. Как все это удалось посчитать, можно ли верить этим цифрам и что эти данные означают для мировой экономики? Отвечаем в нашем материале.
Что случилось?
На рубеже осени и зимы 2022 года Международная организация труда при ООН опубликовала доклад, в котором сообщила, что реальные зарплаты в мире упали в среднем на 0,9%. В сообщении отмечается, что такая ситуация наблюдается «впервые за более чем два десятилетия».
При этом речь идет о падении именно реальных зарплат. То есть авторы учитывали не только то, насколько больше или меньше работники по всему миру стали получать, но и то как на их доходах сказалась инфляция. «Иными словами, считается не то, сколько людям выдали денег, а то, сколько на эти деньги можно купить», — поясняет «Собака.ru» заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ Александр Лякин.
Как это посчитали?
Данные о зарплате собирают статистические ведомства по всему миру (в России, к примеру, этим занимается Росстат). Как правило, они получают эти сведения от самих работодателей. В некоторых странах для статистики зарплат используют также информацию о налогах и даже результаты специальных опросов. После того как все эти данные собраны и обработаны, статистики могут сказать, насколько в среднем выросла или упала зарплата в той или иной стране. Затем они делают поправку на инфляцию, чтобы понять, компенсировало ли изменение доходов инфляцию.
«Качество данных о заработной плате зависит от качества статистического учета в стране. Но, в принципе, существует хорошо разработанная статистическая методология по сбору таких данных и больших проблем тут быть не должно», — объясняет Юлия Раскина, доцент факультета экономики ЕУСПб.
Более того, несмотря на все сложности в сборе данных (и вопросы к достоверности информации из отдельных стран), выводы о снижении реальных зарплат в мире сложно поставить под сомнение, считает Раскина. «Когда мы говорим о росте (или падении) заработной платы, то мы сравниваем два числа, полученных по одной и той же методологии, и погрешности в исчислении абсолютного уровня заработной платы вряд ли вносят большие искажения в это сравнение», — отмечает она.
Получается, весь мир стал беднее?
Не совсем. Как отмечает Александр Лякин из СПбГУ, пока можно говорить лишь о том, что в мире, и прежде всего в развитых странах, ускорилась инфляция, что и ударило по благосостоянию людей, получающих зарплату. «Стал ли весь мир беднее, покажет другой экономический показатель — мировой уровень ВВП на душу населения, — продолжает Лякин, — если снизится и он, чего специалисты ждут в следующем году, то можно говорить, что человечество в целом действительно стало беднее. Если этого не произойдет, то такой вывод кажется не вполне обоснованным».
При этом надо понимать, что далеко не все столкнулись с падением реальной зарплаты в равной степени. Больше всего пострадали от него люди с невысокими доходами. «По-другому и не бывает, — добавляет Лякин, — как только начинаются сдвиги, то проигрывают, прежде всего, низкодоходные слои и средний класс. Как правило, высокодоходные категории либо не теряют ничего вообще, либо теряют заметно меньше».
Также снижение зарплат происходит неравномерно в разных частях света. «Сильнее всего реальные заработные платы упали в странах Восточной Европы и Северной Америки — в среднем на 3,2 % и 3,3%, — говорит Юлия Раскина из Европейского университета. В странах Евросоюза в среднем падение составило 2,4%. Тогда как в странах Центральной и Западной Азии — зарплаты даже выросли на 2,5%».
Почему все это происходит?
В самом докладе эксперты Международной организации труда в качестве причин сложившегося положения вещей называют пандемию коронавируса, Украинский кризис и последовавшую за ним нестабильность на топливном рынке. Все это приводит к тому, что цены растут быстрее, чем зарплата. Причем в Европе и США эта тенденция наиболее заметна.
«Сейчас мировые торговые цепочки нарушены по неэкономическим причинам, растут цены на электроэнергию, на продовольствие, на многие виды сырья, что выливается в рост цен и тарифов, и все это на фоне послепандемийных инфляционных проблем, — комментирует выводы доклада Юлия Раскина из ЕУСПб. — Чтобы побороть инфляцию, центральные банки начали проводить жесткую денежную кредитную политику, в частности, повышая процентные ставки. Эта мера позволяет бороться с инфляцией, но затрудняет кредиты предприятиям и сдерживает рост экономики, и так не вполне оправившейся после пандемии. Медленный рост экономики не способствует быстрому росту (номинальных) заработных плат. А высокая инфляция съедает часть этого роста или даже весь этот рост».
К чему это может привести?
Поскольку падение реальных зарплат касается людей не в одинаковой степени, то и последствия для разных категорий будут отличаться. Особенно тяжело придется небогатым людям, чьи расходы на продукты и услуги ЖКХ составляют серьезную долю семейного бюджета. «Может расти доля так называемых "работающих бедных", когда человек работает, а его заработная плата не позволяет ему и его семье выйти из бедности», — констатирует Юлия Раскина из Европейского университета.
«Происходит расслоение общества, часть его беднеет, что может приводить к социальным конфликтам», — добавляет Андрей Столяров, заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ. По его словам, тяжесть последствий зависит от того, насколько быстро правительствам разных стран удастся справиться с инфляцией.
Впрочем, Александр Лякин из СПбГУ полагает, что как раз в развитых странах реальные зарплаты восстановятся достаточно быстро. «Понятно, что зарплата на первом этапе [сегодняшнего всплеска инфляции] отстает от роста цен, — говорит он, — но темп роста цен постепенно замедляется и в следующем году из-за счет эффекта высокой базы он, вероятно, будет уже ниже, чем в этом. А вот зарплаты потихонечку подтягиваются. Тут и сильные профсоюзы на Западе и вообще местные традиции рынка труда. Снижение, конечно, дело неприятное, тем более, что это не только статистика, это реальный удар по карману миллионов людей. Но, думаю, что в более отдаленной перспективе ничего особенно страшного с реальной зарплатой в развитых странах не произойдет».
А что происходит в России?
Как отмечает Александр Лякин из СПбГУ, влияние России на статистику, приведенную в докладе, сравнительно невелико. «Доля нашей страны в мировом ВВП 2%, так что при расчетах, мы и воздействовали [на падение реальной зарплаты в мире] в пределах этих 2% [от мировой экономики]», — поясняет он.
Более того, как отмечает Юлия Раскина, в этом году реальная зарплата россиян упала на 1,5%, меньше чем в ЕС, где этот показатель сократился почти на 2,5%. «То есть на фоне Евросоюза мы смотримся вполне бодро. Но причины тревожиться за людей, которые получают заработные платы ниже среднероссийских уровней, у нас, конечно, есть», — говорит она. Раскина отмечает, что в России точно так же может увеличиться количество «работающих бедных», чьи доходы не покрывают необходимый минимум трат на еду, одежду и услуги ЖКХ.
«Что касается России, пока экономика показывает способность выдержать первый удар от санкций, уровень безработицы находится на низком уровне, что приводит к росту заработной платы, — продолжает Андрей Столяров из НИУ ВШЭ, — но дальнейшие перспективы будут зависеть от уровня спада в экономике (дно ожидается в следующем году), насколько быстро к новым условиях адаптируется экономика, как быстро на изменения среагирует рынок труда».
Комментарии (0)