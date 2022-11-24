Эксперты говорят о «потребительском пессимизме» в Петербурге. Что это значит? Надолго ли он затянется?

В середине ноября Петростат опубликовал отчет о социально-экономическом положении в городе и области за первые девять месяцев 2022 года. Выводы для потребительского рынка тревожные — жители региона стали заметно меньше тратить. Чем это обернется для городской экономики? Каким отраслям вслед за горожанами придется затянуть пояса, а какие, напротив, могут выиграть в сложившейся ситуации? Об этом читайте в нашем материале.
Петербуржцы в 2022 году стали заметно меньше тратить, об этом говорят данные Петростата, опубликованные в ноябре. Так, в сентябре горожане оставили в магазинах 157,6 млрд рублей, что на 17,9% меньше, чем год назад. Всего же за первые 9 месяцев падение составило 9,7%. И это при том, что в начале года потребительский рынок рос примерно по 8% в месяц.
«Данные доклада, относящиеся к потребительскому рынку и ценам на нем, отражают значительное падение потребительского спроса, произошедшее в 2022 году после начала СВО, — комментирует цифры Петростата Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. — Особенно контрастирующими показатели выглядят в сравнении с 2021 годом, когда наблюдалось восстановление после эпидемии коронавируса. Значительное сокращение расходов домохозяйств в реальном выражении на 15-18% и рост издержек, наверняка стали непростым испытанием для представителей бизнеса».
Отчет Петростата свидетельствует о том, что временной лаг между ростом цен и реакцией потребителей полностью исчерпан, говорит Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС. Это значит, что люди полностью осознали новую ценовую реальность и приспособили свое потребление к ней, снизив расходы.
«Этого можно было избежать или существенно смягчить лишь при условии, что вслед за ростом цен последовал бы столь же массовой и пропорциональный рост доходов. Но этого не произошло. У кого-то доходы выросли и очень существенно, у кого-то незначительно. Но у очень многих они либо не росли, либо росли медленнее, чем предлагаемые к уплате цены», — констатирует эксперт.
«Острые новости влияют негативно»
Не все отрасли почувствовали «покупательский пессимизм» в равной мере. Так, согласно данным Петростата, оборот кафе и ресторанов в городе даже вырос по сравнению с прошлым годом, пусть и не сильно. Так, в январе-сентябре 2022 года посетители оставили в петербургских заведениях общественного питания 109,1 млрд рублей, что на 5,3% больше чем за год до этого.
Однако эти цифры не должны вводить в заблуждение. Назвать положение в отрасли безоблачным можно с трудом. По мнению Игоря Сафонова из НИУ ВШЭ, общепит, как другие категории досуга, находится под большим давлением, так как от необязательных трат «людям будет легче всего отказаться в целях экономии расходов».
Слова эксперта отчасти подтверждают и в отрасли. Практически все рестораторы, с которыми связалась редакция отмечают провалы трафика в течении года, в том числе падение посещаемости в сентябре-октябре, которое еще не успело попасть в статистику Петростата. Так, Владимир Конюхов, совладелец и шеф-повар сети суши-ресторанов Ikigai говорит, что количество посетителей «строго релевантно» новостям. «Например когда возникает оптимизм переговоров или затишье мы видели увеличение трафика, — отметил он в беседе с «Собака.ru», — разного рода острые новости влияют негативно».
Махмуд Буссельми, шеф-пекарь и совладелец «HOBZ ремесленный хлеб», говорит, что пекарни не так остро чувствуют изменение настроения потребителей, поскольку «выпечка, хлеб и кондитерские изделия — то, от чего люди откажутся в последнюю очередь». Однако он признает, что и у его компании «были кратокосрочные провалы в начале марта и в октябре». «Но справедливости ради надо отметить, что конец октября-ноябрь в принципе время традиционного сезонного спада», — добавил Буссельми.
Совладелец баров «Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen, Oy!:
«Конечно же и мы, и наши коллеги сталкивались с падением трафика, связано это, в первую очередь, с событиями в мире и нашей стране. В сентябре-октябре по рынку было общее падение, которое сейчас было несколько отыграно. Тем не менее, думаю, что покупательская способность будет снижаться, и в будущем году мы ожидаем падения относительно этого года процентов на 15—20. И это будет еще неплохой результат».
«Здесь мы достаточно оптимистичны»
Если городские рестораны фиксируют влияние кризиса, петербургские общественные пространства влияния покупательского «пессимизма» на сегодняшний момент не ощущают. Так, в администрации одного из них «Собака.ru» отметили, что «пока не наблюдают снижения трафика». «Проходимость такая же, в кафе также сидят люди», — сообщили редакции «Собака.ru».
В Никольских рядах в свою очередь и вовсе говорят, что смотрят в будущее с оптимизмом. Виктория Красовская, директор по маркетингу и связям с общественностью Никольских рядов, отметила, что наступает зимний сезон, и в пространстве рассчитывают, что он будет удачным.
«У нас ожидания достаточно оптимистичные, — говорит она, — внутренний туризм приобретает хорошее распространение, а Петербург входит в число городов, куда люди со всей страны стремятся попасть. И программа новой туристической географии, куда мы как общественное пространство входим, действительно работает, поэтому ожидания достаточно хорошие».
«То густо, то пусто»
Так же оптимистично в ближайшее будущее смотрят и некоторые медицинские организации. Так, Анастасия Мингазова, директор по развитию Lahta Clinic, отмечает, что «Покупка программы или чекапа дает пациентам ощущение стабильности, защищенности счет фиксации цены на период, — говорит Мингазова, — В премиальном и люкс сегменте деньги в рынке есть, так как по-прежнему отсутствует возможность тратить их вне страны… Мы уверены, что год завершим с приростом не менее 12% к предыдущему».
Впрочем, далеко не все представители медотрасли так оценивают положение дел на рынке. «Мы чувствуем спад спроса, — сообщили редакции в инфекционной клинике ID-Clinic, — он очень нестабилен и сказать, что после конца сентября он начал расти нельзя».
«Очень сильный был провал в конце сентября, прям после 23 недели 2 было очень неприятно, затем спрос потихонечку стал восстанавливаться, — добавил Роман Соркин, главный врач QClinic, лауреат премии «Новые имена в медицине». — Сейчас вроде как восстановился, но все равно очень неустойчивый. Скажем так, то густо, то пусто. Бывает даже лучше, чем раньше, потом раз — и провал опять».
Эти слова подтверждает и официальная статистика. Согласно отчету Петростата, рынок медицинских услуг в городе по сравнению с прошлым годом, пусть и не сильно, но просел. За девять месяцев расходы петербуржцев и гостей города на медицину составили 56,2 млрд рублей, что 1,2% меньше, нежели год назад.
«Подстраиваясь по сигналы от потребителей»
Впрочем, есть отрасли, которые в сложившейся ситуации не только чувствуют себя уверенно, но и даже наращивают выручку. «Финансовые показатели деятельности ритейла в целом очень неплохие. Например, X5 Retail Group N.V., хорошо знакомый потребителям по сетям "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик" отчиталась, что в 3 квартале 2022 г., по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. выручка выросла на 19,2%, прочие специальные финансовые показатели также на высоком уровне. Высокие цены, растущие на протяжении длительного периода, дают высокие прибыли сетивикам, позволяют расширять масштабы бизнеса и диверсифицировать его, подстраиваясь по сигналы от потребителей», — отмечает Дмитрий Десятниченко из СЗИУ РАНХиГС.
Также эксперт ожидает, что в новых условиях может еще активнее развиваться онлайн-торговля. «Это может давать новые возможности для мелкого и малого бизнеса, который в стандартных условиях не мог конкурировать с привычными и широко известными благодаря рекламе товарами», — добавляет Десятниченко.
Кроме того, не исключен рост на рынке жилья, полагает Игорь Сафонов из НИУ ВШЭ. «В потенциальном плюсе может находиться индустрия строительства, а также розничной торговли мебелью, поскольку достаточно высокий размер выплат участникам СВО может быть направлен на улучшение жилищных условий ими и их семьями», — объясняет он.
«Живем сегодняшним днем»
Может ли потребительский пессимизм быть причиной или сигналом надвигающегося затяжного кризиса? Дмитрий Десятниченко из СЗИУ РАНХиГС отмечает, что хотя негативные ожидания и опасения у населения «имею место быть», все же «разговоры о затяжном кризисе в данный момент не выглядят обоснованными».
Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, подчеркивает, что динамика спроса, зафиксированная в отчете Петростата сама по себе не может спровоцировать кризис, она лишь является отражением реальности. «Тем не менее на данный момент уже понятно, что падение российской экономики будет носить более продолжительный характер и не ограничится 2022 годом. С учетом произошедших событий мы не прогнозируем активного восстановления потребительской активности как минимум до III квартала 2023 года. [Хотя] небольшое оживление возможно перед новогодними праздниками», — говорит он.
Впрочем, большая часть собеседников редакции признается, что не слишком берут в расчет прогнозы и не строят долгосрочных планов. «Живем от недели к неделе, — признается Владимир Конюхов, совладелец и шеф-повар сети суши-ресторанов Ikigai, — Все меняется так стремительно, что загадывать на будущее не приходится».
«Если в дальнейшем сильных потрясений не будет, думаю, спрос стабилизируется, если продолжатся, то, конечно, спада не избежать», — добавляет Роман Соркин, главный врач QClinic. «О будущем говорить сложно, живем сегодняшним днем, как и большинство», — заключили в беседе с редакцией представители одного из общественных пространств города.
Текст: Константин Крылов, Дарья Сидельникова, Мария Агафонова при участии Дарьи Павлюкевич
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