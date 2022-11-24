Эксперты говорят о «потребительском пессимизме» в Петербурге. Что это значит? Надолго ли он затянется?

Петербуржцы в 2022 году стали заметно меньше тратить, об этом говорят данные Петростата, опубликованные в ноябре. Так, в сентябре горожане оставили в магазинах 157,6 млрд рублей, что на 17,9% меньше, чем год назад. Всего же за первые 9 месяцев падение составило 9,7%. И это при том, что в начале года потребительский рынок рос примерно по 8% в месяц.

«Данные доклада, относящиеся к потребительскому рынку и ценам на нем, отражают значительное падение потребительского спроса, произошедшее в 2022 году после начала СВО, — комментирует цифры Петростата Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. — Особенно контрастирующими показатели выглядят в сравнении с 2021 годом, когда наблюдалось восстановление после эпидемии коронавируса. Значительное сокращение расходов домохозяйств в реальном выражении на 15-18% и рост издержек, наверняка стали непростым испытанием для представителей бизнеса».

Отчет Петростата свидетельствует о том, что временной лаг между ростом цен и реакцией потребителей полностью исчерпан, говорит Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС. Это значит, что люди полностью осознали новую ценовую реальность и приспособили свое потребление к ней, снизив расходы.

«Этого можно было избежать или существенно смягчить лишь при условии, что вслед за ростом цен последовал бы столь же массовой и пропорциональный рост доходов. Но этого не произошло. У кого-то доходы выросли и очень существенно, у кого-то незначительно. Но у очень многих они либо не росли, либо росли медленнее, чем предлагаемые к уплате цены», — констатирует эксперт.