По ту сторону санкций: в Европе правда рекордная инфляция? Что такое «энергетическая бедность»? Как это касается россиян?

Вот уже полгода Россия живет под рекордным количеством санкций. Это уже привело к росту цен (которое было несколько отыграно за лето), проблемам с логистикой, производством, банкингом и транспортом. Однако для стран, введших санкции нынешняя ситуация также не проходит бесследно. Так, в марте Испания пережила самый резкий скачок инфляции за 37 лет — стоимость товаров и услуг выросла почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В июне греческая инфляция достигла аж до 12%. В газете Times даже вышла колонка, где европейцам предрекали конец «эпохе низких цен».

Рост цен начался не вчера, так показатель инфляции в еврозоне бьет уже более полугода. В апреле на фоне санкций, сбоев в логистике и колебаний на топливном рынке он достиг уже 7,4%, а в мае — 8,1%, а к концу лета превысил 9%. Весной в Великобритании фиксировали инфляцию в 9% в годовом выражении, на тот момент это самый высокий показатель за 40 лет. Впрочем, в России в начале апреля годовая инфляция разогналась до 17,5%, хотя в июле снизилась до 15,1%.

«Тренд на рост инфляции наметился еще в конце прошлого года, — объясняет декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина, — сказались перебои в логистике, подорожание продовольствия, плюс спрос на энергоносители оказался выше, чем готовность производителей нефти наращивать предложение. Холодная погода зимой привела к росту цен на газ, а Россия не стала поставлять дополнительные его объемы сверх оговоренных контрактами. На это накладывается долгосрочный глобальный тренд в сторону роста инфляции в связи с глобальными демографическими изменениями (старение населения, снижение рождаемости). Последствия событий 24 февраля усугубили историю с ценами на нефть и газ, вследствие введенных против России пакетов санкций и ответных действий со стороны России. Все остальные факторы, описанные выше, никуда не делись, а некоторые еще и усилились».