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По ту сторону санкций: в Европе правда рекордная инфляция? Что такое «энергетическая бедность»? Как это касается россиян?

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Инфляция бьет рекорды по всему миру. Годовая инфляция в августе ускорилась до 9,1% (уже в очередной раз обновив рекорд). Инфляция в Германии по итогам года может достигнуть 10%. Как переживает 2022 год европейская экономика? И почему проблемы в ней могут негативно сказаться на россиянах? Рассказываем в нашем материале.

Anton Vierietin

Вот уже полгода Россия живет под рекордным количеством санкций. Это уже привело к росту цен (которое было несколько отыграно за лето), проблемам с логистикой, производством, банкингом и транспортом. Однако для стран, введших санкции нынешняя ситуация также не проходит бесследно. Так, в марте Испания пережила самый резкий скачок инфляции за 37 лет — стоимость товаров и услуг выросла почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В июне греческая инфляция достигла аж до 12%. В газете Times даже вышла колонка, где европейцам предрекали конец «эпохе низких цен».

Рост цен начался не вчера, так показатель инфляции в еврозоне бьет уже более полугода. В апреле на фоне санкций, сбоев в логистике и колебаний на топливном рынке он достиг уже 7,4%, а в мае — 8,1%, а к концу лета превысил 9%. Весной в Великобритании фиксировали инфляцию в 9% в годовом выражении, на тот момент это самый высокий показатель за 40 лет. Впрочем, в России в начале апреля годовая инфляция разогналась до 17,5%, хотя в июле снизилась до 15,1%.

«Тренд на рост инфляции наметился еще в конце прошлого года, — объясняет декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина, — сказались перебои в логистике, подорожание продовольствия, плюс спрос на энергоносители оказался выше, чем готовность производителей нефти наращивать предложение. Холодная погода зимой привела к росту цен на газ, а Россия не стала поставлять дополнительные его объемы сверх оговоренных контрактами. На это накладывается долгосрочный глобальный тренд в сторону роста инфляции в связи с глобальными демографическими изменениями (старение населения, снижение рождаемости). Последствия событий 24 февраля усугубили историю с ценами на нефть и газ, вследствие введенных против России пакетов санкций и ответных действий со стороны России. Все остальные факторы, описанные выше, никуда не делись, а некоторые еще и усилились».

Anton Vierietin / Shutterstock

Энергетическая бедность

Цены в Европе растут и на продовольствие (так, в Германии продукты питания в августе подорожали на 16,6% в годовом выражении), и на промышленные товары. Однако главная роль в рекордной европейской инфляции принадлежит топливу и электроэнергии.

На фоне конфликта, требований властей РФ платить за российский газ в рублях, запрета на импорт российских энергоносителей, обсуждений потолка закупочных цен на нефть стоимость топлива подскочила, а с ней тарифы на тепло и электричество. Так, по данным Всемирного банка, стоимость энергии в мире может вырасти по итогам года более чем на 50%. Как результат — в Британии опасаются, что каждый четвертый житель страны осенью может столкнуться с так называемой «энергетическая бедностью», то есть не сможет полноценно оплачивать счета. Рост цен в Германии даже спровоцировал уличные протесты, в частности в Лейпциге. 

«В Европе потребители оплачивают электроэнергию и газ по ценам, близким к рыночным (мы платим по фиксированным тарифам, установленным ниже рыночных цен; за нас доплачивают промышленные потребители или бюджет), — рассказывает Юлия Вымятнина. — Кроме того, в Европе практически нигде нет центрального отопления, как у нас. Везде это либо электричество, либо газ. И в периоды высоких цен на электроэнергию или газ люди, получающие небольшие доходы, просто не могут позволить себе обогревать дом зимой или регулярно готовить себе горячую пищу. Наиболее уязвимые категории в этом отношении – пенсионеры, не имеющие сбережений или поддержки родственников, люди, живущие на пособия или получающие минимальную зарплату. В той же Великобритании вопрос энергетической бедности всплывает с некоторой регулярностью».

Российские СМИ много пишут о том, какие меры приходится предпринимать властям стран ЕС, чтобы снизить энергопотребление. Так, сообщается, что в польском городе Тшебешов начали отключать уличное освещение. В Чехии же, согласно данным РИА Новостей, студентов могут перевести на дистанционное обучение из-за роста цен на электричество. Впрочем, европейские власти разрабатывают меры поддержки — так, в Германии для экономии топлива снизили стоимость проездных билетов на общественном транспорте. А также предусмотрели разовую выплату для родителей в 100 евро на ребенка для компенсации роста тарифов. В Евросоюзе обсуждается возможность введения налога на сверхприбыли энергетических компаний. Поступления от такого налога могут быть направлены на субсидирование электроэнергии для граждан.

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Производство дорожает — евро дешевеет

Влияние кризиса ощущают на себе не только простые граждане европейских стран, но предприниматели. Так, скачок цен на электроэнергию привел к росту стоимости промышленного производства в Испании. Коснулись проблемы и виноделов. Как сообщил в апреле президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини, стоимость производства вина в Италии выросло на треть из-за событий на территории Украины.

В свою очередь нехватка комплектующих, в том числе производившихся на территории Украины, привела к приостановке работы некоторых европейских производств. В частности о проблемах сообщали BMW и Volkswagen.

На этом фоне евро на мировых финансовых рынках дешевеет, и впервые с 2002 года стал дешевле доллара

Anton Vierietin / Shutterstock

Что это значит для России?

Несмотря на то, что санкции заметно обособили РФ от мировой экономики, ситуация в Европе не может не отразиться на россиянах. И дело не только в возможности новых санкций.

К примеру рост цен за границей «возвращается» в Россию в виде так называемой импортированной инфляции. «Импортированная инфляция несколько сдерживает замедление нашей инфляции. Поскольку мы не прекратили полностью импорт из Европы, стоимость импорта из Европы растет в связи ростом цен в евро и ростом транспортных издержек (в том числе из-за параллельного импорта). Это означает, что импортные товары из Европы дорожают сильнее, чем мы выигрываем от того, что рубль стал дороже», — заключает Юлия Вымятнина.

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