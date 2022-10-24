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Претенденты на покупку фабрик IKEA начали осмотр предприятий

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

Marlon Trottmann / Shutterstock.com

«Известно, что их шесть. Планируют ходить по две фирмы с понедельника по среду в Новгороде и Тихвине. В Вятке на следующей неделе», – сообщил Илларионов.

В пресс-службе администрации Ленинградской области ТАСС подтвердили, что компания активно ведет переговоры с рядом претендентов. Однако их названия пока не уточняются.

Напомним, после начала спецоперации IKEA приостановила работу в России. В июне компания заявила, что приняла решение «сократить масштаб бизнеса» и продать четыре фабрики, в том числе в Ленобласти. Финальная распродажа товаров шведской компании завершилась 15 августа

Компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Позже стало известно, что фабрика в Ленобласти возобновила работу для предпродажной подготовки предприятия. 

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