Петербуржцы и москвичи назвали самые интересные музеи столиц

По данным опроса самыми интересными музеями столиц стали Третьяковская галерея и Эрмитаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Superjob. «Самый интересный музей Москвы, по мнению ее жителей, - это Государственная Третьяковская галерея: ее назвали 16% опрошенных. На втором месте - Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (13%), третье разделили Государственный Дарвиновский музей и Государственный исторический музей (по 7%)», – говорится в результатах опроса.

«В Санкт-Петербурге с большим отрывом лидирует Государственный Эрмитаж: самым интересным музеем его назвали четверо из 10 жителей Северной столицы. На втором месте - Русский музей: за него проголосовали 13%. Третье место разделили Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера) и Музей современного искусства Эрарта (по 5%)», – свидетельствуют данные Superjob.

Кроме того, по 3% голосов набрали Зоологический музей Зоологического института РАН, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи и Центральный военно-морской музей. В число самых интересных музеев Санкт-Петербурга вошли также Российский этнографический музей, Государственный музей-заповедник «Петергоф», музей «Гранд макет Россия», Музей железных дорог России и Государственный музей политической истории России (по 2%).

В Русском музее открылась выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» с работами Васнецова, Верещагина, Дейнеки и других художников.