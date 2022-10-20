Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, экспозиция «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» построена в соответствии с хронологией событий российской истории от средневековья до середины ХХ века. Она состоит из 20 тематических разделов, иллюстрирующих важные вехи в истории России, связанные с испытаниями войной.

В рамках первой части выставки показаны живопись, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства. Среди них работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других художников.

«Русский музей обладает большой коллекцией произведений на батальные сюжеты и на темы, связанные с армейской повседневностью. При этом значительная часть подобных работ обычно находится в фондах и нечасто показывается зрителям. Выставка «Картины военной жизни» призвана продемонстрировать, главным образом, редко экспонируемые произведения военной тематики», — отмечают в музее.