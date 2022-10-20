Экспозиция является частью проекта «Художники о войне и мире», состоящего из двух разделов — «Дом и семья. Картины мирной жизни» откроется позднее.
Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, экспозиция «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» построена в соответствии с хронологией событий российской истории от средневековья до середины ХХ века. Она состоит из 20 тематических разделов, иллюстрирующих важные вехи в истории России, связанные с испытаниями войной.
В рамках первой части выставки показаны живопись, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства. Среди них работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других художников.
«Русский музей обладает большой коллекцией произведений на батальные сюжеты и на темы, связанные с армейской повседневностью. При этом значительная часть подобных работ обычно находится в фондах и нечасто показывается зрителям. Выставка «Картины военной жизни» призвана продемонстрировать, главным образом, редко экспонируемые произведения военной тематики», — отмечают в музее.
Открывает выставку зал, посвященный событиям русского средневековья: рождение Древнерусского государства (IX-XII), битва на Чудском озере с немецкими рыцарями Ливонского ордена (1242), Монголо-татарское нашествие (1237-1242), битва с монголо-татарами на Куликовом поле (1380), завоевание Казанского ханства Иваном Грозным (1552), Смутное время: гражданская война и польско-шведская интервенция (1598 – 1613).
Следующий зал последовательно знакомит посетителей с событиями Азовских походов (1695-1696) и Северной войны со Швецией (1700-1721), а также Крестьянской войны под предводительством Пугачева (1773-1775).
Картины, которые находятся в третьем зале, рассказывают о событиях и героях Отечественной войны с армией Наполеона (1812). Также в творчестве художников, чьи произведения можно здесь увидеть, нашла отражение Крымская война (1853-1856).
Работы, изображающие эпизоды Кавказской войны (1817-1864), представлены в четвертом зале выставки. Здесь же экспонируются батальные работы, посвященные завоеванию Средней Азии (1850-1880-е) и Русско-турецкой войне (1877-1878).
Значительный пласт работ батального жанра из коллекции Русского музея посвящен памяти о сражениях и лишениях Первой мировой войны (1914-1918), Гражданской (1918-1922) и Великой Отечественной (1941-1945) войн, что продемонстрировано в следующем зале.
Теме блокады Ленинграда (1941-1944), на выставке уделено особое внимание: ей посвящается отдельный зал. Завершает экспозицию раздел, посвященный памяти о минувших военных испытаниях.
«Подобная историческая тема впервые представляется в нашем музее в таком масштабе. Зрителей ждет знакомство с малоизвестными работами, достойными самого пристального внимания, но даже знаменитые произведения в новом контексте смотрятся иначе. В эту выставку вошло много произведений, никогда до того не включавшихся ни в постоянные экспозиции, ни в выставки», — отметила заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова, подчеркнув, что «замысел выставки появился задолго до текущих событий». По ее словам, решение показать экспозицию было принято еще в 2021 году — после того, как выставка «Война и мир» с близким составом была экспонировалась в конце 2021 года в Испании.
Экспозиция экспозиция «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» в рамках выставки «Художники о войне и мире» открыта в Корпусе Бенуа с 20 октября 2022 года по 16 января 2023-го.
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