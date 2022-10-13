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Покупкой фабрик IKEA в Ленобласти и Новгороде интересуются пять российских компаний

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Претенденты начнут осмотр предприятий с 24 октября, сообщил ТАСС органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

Natalya On / Shutterstock.com

«Покупатели фабрик IKEA найдены. Их пятеро кандидатов. С 24 октября начнутся смотрины на предприятиях. Об этом менеджеры открыто говорят работникам фабрик IKEA в Тихвине и Новгороде. Известно, что все компании российские», — рассказал Илларионов.

Напомним, после начала спецоперации IKEA приостановила работу в России. В июне компания заявила, что приняла решение «сократить масштаб бизнеса» в России и продать четыре фабрики, в том числе в Ленобласти. Финальная распродажа товаров шведской компании завершилась 15 августа

Компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Позже стало известно, что фабрика в Ленобласти возобновила работу для предпродажной подготовки предприятия. 

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