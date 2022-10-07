СК завершил следствие по делу Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

Галявиеву предъявлено обвинения по четырем уголовным статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся», – рассказали в ведомстве.

По версии следствия, причиной трагических событий стало стремление Галявиева подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По словам молодого человека, он «осознал себя богом», а потом в нем «стал пробуждаться монстр». В результате стрельбы погибли 9 человек – 7 детей и двое учителей.

По данным СК, Ильназ Галявиев не состоял на учете у нарколога или психиатра, однако ранее врачи диагностировали у него заболевание головного мозга.