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Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных пользователей

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В открытый доступ попала информация зарегистрированных пользователей сервиса Start. В интернет слили более 70 гигабайт данных. В частности, стала доступна база адресов электронной почты и номеров телефонов клиентов по состоянию на 2021 год.

Sergey Nivens/shutterstock

Команда онлайн-кинотеатра уже подтвердила факт утечки информации о 44 миллионах клиентов. Отмечается, что в базе есть адрес электронной почты или номер телефона, с которого пользователь мог подключаться. Но информация в списке не является полностью актуальной, так как данные в ней за 2021 год. Беспокоиться не о чем заверили в пресс-службе. «Действительно, мы столкнулись с очень неприятной ситуацией. Мы уже исправили уязвимость и доступ к нашим данным закрыт.База не представляет собой большого интереса для злоумышленников. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное - нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале сервиса.

Напомним, что в этом году у двух крупнейших сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club также произошли утечки. А Минцифры всерьез обсуждало внесение поправок, которые бы помогли избежать штрафов за первую утечку персональных данных клиентов.

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