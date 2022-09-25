Россияне стали тратить больше денег на продукты, экономя на технике и одежде

Российские покупатели в августе продолжили тенденцию снижения покупок фэшн-сегмента и электроники, но зато нарастили процент покупок в продуктовых магазинах. Такой вывод сделали авторы исследования «Платформы ОФД», проведенного по просьбе РБК. Количество приобретенной одежды и обуви упало на 14%, хотя средний чек увеличился на 19% до 5,4 тысяч рублей. Что касается техники, объем продаж в денежном выражении в месяц распродаж снизился на 15%, а в натуральном выражении — на 12%. Средний чек покупки в августе 2022 года был на 11% меньше, чем в годом ранее, и составил чуть более 10 тысяч рублей.

Банк России связывал это со снижением реальных доходов и склонностью россиян к сбережению. «Это объясняется не только общей экономической неопределенностью, но также и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг», — отметили эксперты ЦБ.

Исходя из данных «Платформы ОФД», сегмент, в котором потребители наращивают объем покупок, хоть и стараются покупать товары дешевле, — это продуктовые магазины. В августе их продажи в денежном выражении выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, а количество купленных товаров в штуках — на 5%. Средний чек по России на покупку продуктов составил 712 рублей и был на 1% ниже, чем в прошлом году. «Потребители больше тратят на еду, посещают больше магазинов в поисках скидок и резко сократили траты на непродовольственные товары», — заявил гендиректор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост номинальных зарплат жителей России. Так к 2025 году этот показатель должен стать равным 80 028 рублям.

Также правительство проведет плановую индексацию цен на услуги ЖКХ на полгода раньше. С 1 декабря тарифы в среднем увеличатся на 9%.