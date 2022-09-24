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В России спрогнозировали рост номинальных зарплат до 80 тысяч рублей

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В России к 2025 году средняя номинальная зарплата может составить 80 тысяч рублей. Кроме того, ожидается и рост прожиточного минимума пенсионера, он через три года должен будет равняться 13 673 рублям.

Korobcorp/shutterstock

Минэкономразвития спрогнозировало рост номинальных зарплат жителей России. Так к 2025 году этот показатель станет равным 80 028 рублям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета объединенного социального фонда. Из него следует, что в 2022 году номинальная зарплата должна составить 63 888 руб., в 2023 году — 69 452 руб., в 2024 году — 74 804 руб.

При этом ожидается и рост прожиточного минимума пенсионера. В 2021 году он составлял 10 022 руб., в 2022 году может быть 11 970 руб., а в 2025 году увеличиться до 13 673 руб.

Ранее стало известно, что правительство проведет плановую индексацию цен на услуги ЖКХ на полгода раньше. С 1 декабря тарифы в среднем увеличатся на 9%.

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