В России второй раз за год проведут индексацию тарифов ЖКХ

Последний раз индексация тарифов проходила 1 июля 2022 года, следующее увеличение стоимости коммунальных услуг планируется только через полтора года — в июле 2024 года. В министерстве отметили, что предельный уровень индексации тарифов ЖКУ с 1 декабря не превысит 9%, а тарифы на газ для населения и промышленности вырастут на 8,5%.

«Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы... средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц... вырастет на 324 руб., с 1 июля 2024 года — на 248 руб. в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 руб. в месяц»,— говорится в пресс-релизе министерства.

В тексте уточняется, что окончательное решение об уровне индексации должны принимать власти субъектов. В Минэкономразвития добавили, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».