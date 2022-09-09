Карл III, Папа Римский, Джоан Роулинг и Ксения Собчак: как отреагировали на смерть Елизаветы II во всем мире

Вчера в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Она стала первым британским монархом, кто провел на престоле (!) 70 лет. «Собака.ru» публикует самые яркие высказывания мировых лидеров и известных культурных деятелей, которые выразили соболезнования.
Cын Елизаветы II и новый король Великобритании Карл III:
«Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру».
Премьер-министр Великобритании:
«Смерть королевы Елизаветы — это огромный шок для нации и всего мира. Елизавета — это скала, на которой была построена Великобритания. Наша страна является великой благодаря ей. Королева Елизавета была духом Великобритании и это останется с нами. Она вдохновляла меня и многих британцев. Это день великой потери, но Королева оставила великое наследие: корона перейдет новому монарху, новому королю — Карлу III. Британия вступает в новую эру, народ должен объединиться, чтобы помочь королю».
В письме королю Карлу III:
«Я помню, как в детстве в Тибете видел в журналах фотографии ее коронации. Ее правление как самого долгоправившего монарха Великобритании давало ощущение торжества, вдохновения и жизнеутверждающее чувство преемственности столь многим живущим сегодня людям. Ваша мать прожила значимую жизнь с достоинством, изяществом, сильным чувством служения и сердечной теплотой - качествами, которыми мы все должны дорожить».
«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании».
«В мире непрекращающихся изменений она была постоянным источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда и не знал свою страну до нее. Непреходящее восхищение королевой Елизаветой II объединило людей по всему Содружеству. Семь десятилетий ее исторического правления были свидетелями беспрецедентного человеческого прогресса и продвижения человеческого достоинства.
Она была первым британским монархом, с которым люди во всем мире чувствовали личную и непосредственную связь — слышали ли они ее по радио в роли юной принцессы, выступающей перед детьми Соединенного Королевства, или собирались у телевизоров на ее коронации, или смотрели ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей на своих телефонах. А она, в свою очередь, посвятила всю свою жизнь служению им».
В телеграмме королю Великобритании Карлу III:
«Присоединяюсь ко всем, кто скорбит, и молюсь о вечном покое королевы, отдавая дань уважения ее жизни в неустанном служении на благо страны и содружества, ее примеру преданности долгу. Молю Небесного Отца принять ее благородную душу, даруя вечный покой. Я заверяю Ваше Величество в своих молитвах о том, чтобы Всемогущий поддерживал вас <...>, когда вы приступите к исполнению своих обязанностей короля».
«Ее Величество Королева Елизавета II более 70 лет олицетворяла преемственность и единство британской нации. Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, которая произвела неизгладимое впечатление на свою страну и свой век», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон».
Бывший президент США:
«Мелания и я всегда будем дорожить временем, проведенным вместе с королевой, и никогда не забудем щедрую дружбу, великую мудрость и прекрасное чувство юмора Ее Величества. Какой величественной и красивой дамой она была — не было никого похожего на нее».
Лидер группы The Rolling Stones:
«Когда я был ребенком, я помню, что смотрел избранные моменты ее свадьбы по телевизору. Я помню ее со времен красивой молодой леди до времен столь сильно любимой бабушки нации».
Писательница, автор серии книг о Гарри Поттере:
«Некоторым может показаться излияние британского шока и горя в этот момент причудливым или странным, но миллионы чувствовали любовь и уважение к женщине, которая безропотно исполняла свою конституционную роль в течение семидесяти лет.
Большинство британцев никогда не знали других монархов, поэтому она была нитью, которая вилась через жизни всех нас. Она исполняла свой долг перед страной до самой смерти, и стала постоянным позитивным символом Британии во всем мире. Она заслужила покой».
Телеведущая, блогер:
«Честно говоря, даже не думала, что на меня такое впечатление произведет смерть королевы. Всегда казалось [там] какие-то свои английские дела. Ну да, классный сериал "Корона". И эта женщина, пережившая стольких премьер министров, которая в резиновых сапогах ходят на охоту, забавная, милая старушка в шляпках сейчас. А думаешь об этом и реально, как было сказано в спектакле «Гаргантюа и Пантагрюэле» Богомолова: "А потом великаны все умерли" — вот это тот случай. Живешь и понимаешь, что великаны-то все умерли. И что будет дальше — как будто понятно. Уходит время, стремительно приближается другое, в котором таких людей быть-то, наверное, и не могло».
Народный артист России, пианист:
«Думаю, что каждый, кто видел ее вживую, не может забыть того момента. Была какая-то магия во встрече с ней, в ее рукопожатии. От нее исходило ощущение особой грации, которое сложно описать словами. Некий английский "респект". Она была очень деликатной, приветливой, тактичной. Она, безусловно, излучала свет, обладала очень тонким юмором <...> Она делилась впечатлением о концерте, о классической музыке, и для нас это было огромной честью. Я никогда не забуду этот особый момент в жизни, когда она сказала: "Я получила большое удовольствие от услышанного". Это запоминается на всю жизнь».
Медвежонок Паддингтон
Вымышленный персонаж из книг Майкла Бонда, герой мультфильма:
«Спасибо, мэм, за все».
Комментарии (0)