Карл III, Папа Римский, Джоан Роулинг и Ксения Собчак: как отреагировали на смерть Елизаветы II во всем мире

Джоан Роулинг

Писательница, автор серии книг о Гарри Поттере:

«Некоторым может показаться излияние британского шока и горя в этот момент причудливым или странным, но миллионы чувствовали любовь и уважение к женщине, которая безропотно исполняла свою конституционную роль в течение семидесяти лет.

Большинство британцев никогда не знали других монархов, поэтому она была нитью, которая вилась через жизни всех нас. Она исполняла свой долг перед страной до самой смерти, и стала постоянным позитивным символом Британии во всем мире. Она заслужила покой».