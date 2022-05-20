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Данные клиентов Delivery Club слили в интернет. В компании подтвердили утечку

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Из сервиса доставки еды Delivery Club в Сеть утекли данные пользователей, в том числе их имена, адреса и истории заказов. Однако в компании заверили, что данные банковских карт не были в открытом доступе, пишет ТАСС.

YuryKara / Shutterstock.com

«Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — сообщили в пресс-службе компании.

В компании после внутреннего расследования пообещали провести дополнительный аудит внутренних систем. Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о публикации данных заказов Delivery Club. База из 250 млн строк содержит имена, адреса пользователей, информация о заказах и иные данные и распространяется бесплатно.

Напомним, в Сети появилась новая версия сайта, на котором ранее была размещена карта с утекшими данными пользователей «Яндекс.Еды». Теперь там появилась информация о клиентах СДЭКа, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ, ГИБДД и других источников. Позже Роскомнадзор заблокировал ресурс с крупной базой скомпрометированных персональных данных клиентов.

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