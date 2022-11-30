Птиц не существует, а Пушкин — это Дюма: 7 самых странных теорий заговора

Почти 37% россиян верят в теории заговора — ранее мы писали, как отличать иррациональные убеждения. Специально для «Собака.ru» ведущая подкаста «Вышка 5G» Александра Радунцева выбрала самые необычные конспирологические теории, созданные людьми за тысячи лет, и рассказала о них.
Птиц не существует
Студент Питер Макиндо в 2017 году начал распространять информацию в медиа: все птицы не настоящие, это американские беспилотники с функцией наблюдения. Вскоре образовалось целое движение вокруг теории. Сторонники утверждали: птицы уничтожены правительством США в период с 1959 по 1971 год и заменены дронами для слежки. Для подзарядки птицы садятся на линии электропередач. В качестве метода слежки они используют маячок — помет. А президент США Джон Кеннеди и вовсе поплатился жизнью за отказ уничтожать птиц. В 2021 году Питер признался: это лишь громкая акция. Ее цель — спародировать дезинформацию, в которой варится поколение Z. Тем не менее до сих пор существуют люди, свято верящие в птиц-дронов.
Пушкин — это Дюма
Пушкин не погиб на дуэли, а перебрался во Францию и продолжил творить под творческим псевдонимом Александра Дюма-младший. Эту гипотезу выдвинул ученый и литературовед Борис Богданов. Он считает, что все творчество Дюма написано Пушкиным, а сам Пушкин был секретным агентом русских императоров и занимался криптографией (шифрованием) в МИДе. После дуэли с телом поэта хотели проститься многие, но отпевание из Исаакиевского собора перенесли в Конюшенную церковь. Так обманули всех, в том числе и Николая I, который не любил поэта и от которого Пушкин бежал. А позже Пушкин уже в образе Дюма, посещал Москву. Увы, все это не может быть правдой.
Плоская Земля
Родоначальником теории является писатель Сэм Роуботтэм. Он издал брошюру по теме в 1849 году. Сэм провел «научный эксперимент»: наблюдал за уровнем реки и за плывущей по ней лодке, которая не исчезала из поля его зрения целых девять с лишним километров. Этот факт доказал ему: Земля — плоская. Теория прижилась, несмотря на то, что в эксперименте допущена ошибка из-за искажения от подзорной трубы. Сэм не заметил «кривизну» Земли из-за атмосферной рефракции, то есть из-за преломление солнечных лучей, которое искажает видимость объекта. В XXI веке до сих пор проводятся конвенции «плоскоземельщики», но бенефициаров так и не обнаружено.
Есть конспирологи, уверенные, что это — дело рук NASA. Что ведомство просто отмывает бюджет и никуда не отправляет космические корабли. Почему нельзя летать на обратную сторону диска, если планета все-таки плоская — неясно. Непонятно, что с другими планетами Млечного пути: они тоже плоские или круглые, сплющило только Землю или их вовсе не существует? Ответов нет. Однако пользователи социального сервиса Quora винят в заговоре производителей глобусов и фотографов, которые имитируют красивые закаты и рассветы, вымогая деньги у честного населения за снимки.
Смерть, в которую не поверили
Первым человеком, чья смерть буквально обросла теориями заговора, был древнеримский император Нерон. Он известен жестокостью и жаждой власти. Покончил с собой в 68 году н.э. из-за угрозы казни. Однако римляне не верили в это. Одни считали, что император сбежал на Восток к почитателям, чтобы собрать армию и завоевать свое царство обратно. Другие — что он воскреснет и потребует вернуть трон. Среди христиан распространялась теория, что Нерон — антихрист, а значит и умереть не мог. Это так пугало верующих, что легенда о воскрешении Нерона прожила вплоть до V века н.э. Но, насколько нам известно, он все-таки умер окончательно и бесповоротно.
Средних веков не существует
Средних веков не существует, их придумали римский император Константин VII Багрянородный, германский император Оттон III и Папа Римский Сильвестр. Эту теорию фантомного времени развил немецкий публицист Герберт Иллиг. Он считал: играли на руку неточности со временем, периода с 614 по 911 год просто не было, его придумали вышеперечисленные исторические деятели. Было предположение, что на руку им сыграли неполадки с календарями: в году ведь не просто 365 дней, а 365 дней и сколько-то часов и минут, набирающихся на високосный год. А императоры как-то сложили и получили три дополнительных века. Так, например, якобы Оттон добился круглой даты правления.
Формально Средних веков действительно не было (эту историю можно подробно узнать здесь). Это оценочный термин, который в XV веке придумал гуманист Флавио Бьендо, чтобы обозначить время, которое лежит между просвещенной Античностью и XV веком. Однако временные промежутки не терялись: есть достаточно исторических источников, которые рассказывают об историях того периода. Так что теория фантомного времени выглядит не очень правдоподобно.
Пришелец с Венеры, который жил в Пентагоне
Мир узнал о пришельце Валиенте Торе из книги доктора Фрэнка Стрэнджеса «Незнакомец в Пентагоне». Фрэнк Стрэнджес был евангелистом и проповедником. Статус «доктор» он, вероятно, присвоил себе сам, но исследованиями занимался по-настоящему. Он основал Национальный Комитет по Расследованию НЛО. Стал охотником за НЛО и независимым частным детективом. В 1958 году Фрэнк обнаружил на Земле пришельца с Венеры. Сохранилась фотография Валианта, которую Фрэнк с уверенностью показывал всем заинтересованным лицам. Как уверяет Стрэнджес, пришелец самостоятельно добрался до США 15 марта 1957 года. Затем вел дипломатическую деятельность с президентом Эйзенхауэром, жил в Пентагоне и демонстрировал сверхчеловеческие способности. Но как мы знаем, жизнь на Венере невозможна из-за особенностей планеты.
Гибель космонавта Людмилы
В 1961 году два брата-радиолюбителя Юдика-Кордилья из Италии построили радиотрубку и якобы перехватили переговоры между диспетчерами на Земле и женщины на советском корабле (ее отправили в космос до Валентины Терешковой). Она сообщала об аварии, которая привела к сгоранию в тонких слоях атмосферы.
Во времена перестройки рассекретили архивы. В СССР действительно скрыли смерть одного космонавта — Валентины Бондаренко, но она погибла на этапе подготовки к полету. Очевидно, что смерть итальянской гражданки, проживающей в Советском Союзе, скрыть просто не удалось бы. Теорию убедительно опровергли, но среди конспирологов она все еще жива.
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