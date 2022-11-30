Птиц не существует, а Пушкин — это Дюма: 7 самых странных теорий заговора

Плоская Земля

Родоначальником теории является писатель Сэм Роуботтэм. Он издал брошюру по теме в 1849 году. Сэм провел «научный эксперимент»: наблюдал за уровнем реки и за плывущей по ней лодке, которая не исчезала из поля его зрения целых девять с лишним километров. Этот факт доказал ему: Земля — плоская. Теория прижилась, несмотря на то, что в эксперименте допущена ошибка из-за искажения от подзорной трубы. Сэм не заметил «кривизну» Земли из-за атмосферной рефракции, то есть из-за преломление солнечных лучей, которое искажает видимость объекта. В XXI веке до сих пор проводятся конвенции «плоскоземельщики», но бенефициаров так и не обнаружено.

Есть конспирологи, уверенные, что это — дело рук NASA. Что ведомство просто отмывает бюджет и никуда не отправляет космические корабли. Почему нельзя летать на обратную сторону диска, если планета все-таки плоская — неясно. Непонятно, что с другими планетами Млечного пути: они тоже плоские или круглые, сплющило только Землю или их вовсе не существует? Ответов нет. Однако пользователи социального сервиса Quora винят в заговоре производителей глобусов и фотографов, которые имитируют красивые закаты и рассветы, вымогая деньги у честного населения за снимки.