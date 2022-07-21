Количество бездомных увеличится на 20-30% в Петербурге и Москве в 2022 году. Такие цифры приводит директор «Ночлежки»

Количество бездомных вырастет в 2022 году. Как рассказал директор благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов в интервью «Собака.ru», в Москве и Петербурге в этом году ожидается, что людей, оказавшихся на улице, станет больше на 20-30%.
Данил Краморов
Директор благотворительной организации «Ночлежка» — из интервью для «Собака.ru»:
В целом, наблюдаем одну и ту же картину каждый кризис. Люди теряют работу и оказываются на улице. На примере Москвы могу сказать: за четыре месяца число обращений выросло на 60%. Стаж бездомности у клиентов — менее трех месяцев. Возросли обращения не только к социальным работникам, но и гуманитарным проектам. В мае к «Ночному автобусу» в Москве пришли 1 000 уникальных клиентов. Это абсолютный рекорд. На первый взгляд упал средний возраст подопечных в последние месяцы. Но пока слишком мало времени прошло, чтобы анализировать показатель. В 2021 году мы говорили о 60 тысячах бездомных в Петербурге и 80-100 тысячах — в Москве. В этом году в этих двух городах стоит ожидать увеличения количества на 20-30%. Наплыва беженцев в наших проектах мы пока не наблюдаем, но думаю, будет расти количество обращений от них через полгода-год. Так было в 2014-м. Вероятно, это были те люди, которые не смогли по каким-то причинам обосноваться здесь, а статус беженца уже потеряли, поэтому оказались бездомными.
Ранее стало известно, что уже этой осенью в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области откроется приют для пожилых бездомных людей от «Ночлежки». Благотворительная организация, которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, открыла сбор средств на обустройство уюта в нем.
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