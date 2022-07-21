Новый приют «Ночлежки» представляет собой двухэтажный загородный дом площадью более 260 квадратных метров. Там будут оборудованы три жилые комнаты, рассчитанные на 4-5 человек, кухня, гостиная, прачечная и кабинет специалиста по социальной работе. Жильцы смогут проводить время в благоустроенном саду.

Всего в приюте одновременно смогут проживать до 15 человек. На стадии строительства проект поддержал партнер «Ночлежки» — группа компаний «Каравай». Помощь с проектированием и визуализацией оказывает Standard project под руководством Александра Егозарова.

В июле строители завершили возведение здания и приступили к внутренней отделке. Впереди также этап благоустройства придомовой территории. Сейчас «Ночлежка» запускает сбор на сумму 1,5 миллиона рублей — эти деньги нужны для того, чтобы обустроить уют в доме для пожилых подопечных.

Подержать сбор средств на обустройство дома для пожилых бездомных «Ночлежки» в Ленобласти можно по ссылке.