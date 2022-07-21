Уже этой осенью в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области откроется приют для пожилых бездомных людей от «Ночлежки». Благотворительная организация, которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, открыла сбор средств на обустройство уюта в нем.
Новый приют «Ночлежки» представляет собой двухэтажный загородный дом площадью более 260 квадратных метров. Там будут оборудованы три жилые комнаты, рассчитанные на 4-5 человек, кухня, гостиная, прачечная и кабинет специалиста по социальной работе. Жильцы смогут проводить время в благоустроенном саду.
Всего в приюте одновременно смогут проживать до 15 человек. На стадии строительства проект поддержал партнер «Ночлежки» — группа компаний «Каравай». Помощь с проектированием и визуализацией оказывает Standard project под руководством Александра Егозарова.
В июле строители завершили возведение здания и приступили к внутренней отделке. Впереди также этап благоустройства придомовой территории. Сейчас «Ночлежка» запускает сбор на сумму 1,5 миллиона рублей — эти деньги нужны для того, чтобы обустроить уют в доме для пожилых подопечных.
Подержать сбор средств на обустройство дома для пожилых бездомных «Ночлежки» в Ленобласти можно по ссылке.
Директор благотворительной организации «Ночлежка» — из интервью для «Собака.ru»:
Бездомность многогранна, поэтому мы пытаемся оказывать помощь адресно — делить клиентов на категории и создавать под них проекты. Приют для пожилых — один из подобных кейсов. Все это время маломобильные люди жили в нашем основном приюте на Боровой. Реабилитация таких клиентов затягивалась до двух-пяти лет. Из-за этого мы физически могли помогать меньшему количеству потенциальных подопечных, что снижало нашу эффективность.
Помещение на Боровой не было рассчитано на комфортное размещение маломобильных категорий граждан. Чтобы выйти на улицу, они должны проделать не самый простой квест, поскольку сам приют располагается на втором и третьем этажах. Поэтому решили купить большой участок в Ленобласти и построить еще один приют самостоятельно, организовав комфортную среду для пожилых и людей с инвалидностью.
Сейчас у «Ночлежки» три приюта, два из них относятся к проектам ресоциализации: бездомные люди живут там от нескольких месяцев до одного года. Реабилитационный приют на Боровой улице рассчитан на 52 места, которые почти всегда заняты. Обычно не менее трети жильцов — это пожилые люди, которым нужны особые условия.
В приюте «Дом на полдороги», который рассчитан на 14 человек, проживают бездомные люди с алкогольной зависимостью. «Ночной приют» «Ночлежки» — гуманитарный проект: это место, где можно провести ночь в тепле и безопасности. Работает ежедневно круглый год с 20:00 до 08:00. Здание вмещает 40 человек.
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