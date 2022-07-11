В России могут ввести QR-коды для всех прививок и вакцинаций

Павел Пугачев Заместитель министра здравоохранения России, куратор вопросов цифровизации медицины — о QR-коды для всех прививок и вакцинаций, цитата по «Известиям»: В современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или бактериальной инфекции. При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла.

Как считает Пугачев, в будущем QR-коды могут стать ключом к информации обо всех прививках, которые каждый человек получил в течение всей своей жизни. Такая система позволит в точностью до конкретного региона или населенного пункта оценить коллективный иммунитет к различным заболеваниям, а также спрогнозировать риски распространения.

«Многие, чтобы «вспомнить», сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 миллионов граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента», — отметил Пугачев.

Напомним, с 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Кроме того, отменяются ограничения на пересечение российской границы. 1 июля Роспотребнадзор также снял все ограничения по коронавирусу в стране — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.