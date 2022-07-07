В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в сезон жары

Как считает Хамзаев, сочетание жары с потреблением крепких алкогольных напитков может «значительно повысить риски появления серьезных проблем со здоровьем, привести к необходимости оказания экстренной медицинской помощи». Кроме того, находящиеся в местах отдыха граждане в нетрезвом состоянии, по словам депутата, вызывают недовольство у общественности: «Именно выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций».

«В связи с этим прошу вас поддержать целесообразность введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха, в летнее время», — говорится в тексте обращения Хамзаева к Мурашко.

Напомним, в 2021 году Хамзаев также предлагал ограничить продажу алкоголя в России на Новый год, считая, что спиртное — это «фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан». Он призвал отказаться от выпивки в пользу активного отдыха — в музеях или бассейнах. Предложение депутата не поддержали в Совете Федерации, сославшись на то, что «если у человека традиция, зачем его ограничивать».