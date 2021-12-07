В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в России на Новый год

Султан Хамзаев Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции — о предложении ограничить продажу алкоголя на Новый год, цитата по РИА «Новости»: Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру.

По мнению Хамзаева, вместо употребления алкоголя в период новогодних праздников россияне должны провести их активно — в музеях или бассейнах. Их посещение депутат предложил сделать бесплатным. «На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем… Тогда мы людей из дома «вытолкаем» и от «бутылки» оттянем», — заявил он.

Напомним, в преддверии 2020 года главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин дал несколько советов о том, как вести себя на длинных праздниках. В частности, россиянам следует «не перепивать и не нажираться», а также «вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра», когда можно есть каждый день.