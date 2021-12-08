С предложением ограничить продажу алкоголя в России на Новый год ранее выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Потому что спиртное — это «фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан». Он призвал отказаться от выпивки в пользу активного отдыха — в музеях или бассейнах.

Идеи Хамзанова не разделили в Совете Федерации. Как минимум потому, что в условиях пандемии «это предложение в какой-то степени является призывом, стимулированием посещения мест массового скопления людей, массовых мероприятий».

«Мы знаем, что в кинотеатрах, в торговых центрах и других местах не всегда соблюдается масочный режим. В этот новый год в условиях пандемии, которая хоть и имеет тенденцию к снижению, но еще недостаточно четкую, мне кажется, такая инициатива преждевременна», — приводит РБК слова члена комитета Совфеда по социальной политике Владимира Круглого.

Также в Совете Федерации отметили, что попытки запретить покупать алкоголь не принесут существенной пользы, так как люди, которые захотят приобрести спиртное, все равно это сделают. А еще призвали не разрушать сложившиеся традиции.

«Каждый человек празднует по-своему, и, если у человека традиция праздновать Новый год с бутылкой шампанского, непонятно, зачем нужно его в этом ограничивать», — заявил член комитета Совфеда по социальной политике Андрей Чернышев.

Напомним, в преддверии 2020 года главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин дал несколько советов о том, как вести себя на длинных праздниках. В частности, россиянам следует «не перепивать и не нажираться», а также «вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра», когда можно есть каждый день.