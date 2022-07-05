Количество браков в Петербурге с начала 2022 года увеличилось на 16%

Как рассказала ТАСС председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова, по состоянию на 4 июля в городе зарегистрировали 9 136 браков. Число разводов составило 5 825. По словам Фридриковой, это число значительное, но оно сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом.

Также зафиксировали и другую тенденцию — петербуржцы не спешат заводить детей. Средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 30 лет, это затрудняет рождение последующих детей, считает председатель комитета по социальной политике.

По итогам 2021 года численность населения в Петербурге сократилась на 7,8 тысяч человек. Городское правительство связывает это с пандемией коронавируса, которая спровоцировала отрицательные результаты по смертности и рождаемости.

Напомним, российские ЗАГСы переходят на электронный документооборот. В 2023 году гражданам перестанут выдавать бумажные свидетельства о рождении, браке и смерти. А еще разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в России достигает 70%. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ.