Исследователи НИУ ВШЭ провели анализ гендерного разрыва в зарплатах наемных работников на рынке труда России за 1996-2021 годы. Исследование охватило 33 специальности и 174 измерения, среди которых научные статьи, препринты, монографии и аналитические отчеты. Анализ показал, что разница зарплат женщин и мужчин в России варьируется в диапазоне от 5,3 до 69,9% со средним значением 37,3%. Как пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, половина оценок лежит в интервале от 27,6 до 46,2%, при этом к настоящему времени наблюдается их увеличение.

Основные категории, определяющие гендерное неравенство в оплате труда:

семейное положение — женщины, как правило, получают различные «штрафы» за материнство, тогда как мужчины, наоборот, «зарплатную премию» за отцовство;

отраслевая и профессиональная сегрегация — неравномерное распределение мужчин и женщин по видам экономической деятельности и профессионально-квалификационным группам;

размер предприятия — в крупных зарплата выше, чем в малых и микро, кроме того, женщины в первых получают в среднем больше мужчин;

личностные качества — женщины склонны меньше конкурировать, рисковать и ценить деньги, а также имеют более низкую самооценку и самоуверенность, чем мужчины.

По оценкам экспертов, гендерное неравенство является одной из наиболее острых проблем XXI века и является барьеров для экономического развития. В России оно прослеживается даже на уровне занятости. Сложившаяся ситуация является следствием патриархального уклада жизни, исправить ее в сторону равенства позволит квотирование мест для женщин на предприятиях и внедрение более гибких механизмов работы.

Также гендерный разрыв в зарплатах наблюдается на уровне запросов самих россиян — эксперты отмечают, что, как правило, мужчины хотят зарабатывать в среднем на 25% больше женщин, тогда как женщины чаще всего ставят семью выше карьеры. «Сейчас все больше женщин можно увидеть на позиции топ-менеджера, но при этом они все равно составляют меньший процент [на руководящих должностях], чем мужчины. А некоторые профессии долгое время были недоступны для женщин, поэтому равный уровень дохода в таких специальностях достигается постепенно», — говорит заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.