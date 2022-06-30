В России составят нормы использования электросамокатов. И вот когда это произойдет

«Я вам сегодня сказать о том, в каком виде это будет конкретно, не могу. Потому что в обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем. Но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией и все-таки максимально упорядочим», — сказал он.

Как утверждает Черников, скорость электросамокатов увеличивается и становится более агрессивной, в некоторых случаях до 100 км/ч. Однако допустимой является скорость не более 25 км/ч, а в отдельных зонах —15 км/ч.

По словам главы ГИБДД, сейчас разработкой нововведений занимается Минтранс и научный центр Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России работает с ним по этому вопросу.

Напомним, Министерство транспорта России представило финальную версию пакета поправок в ПДД, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности. Ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне — рассказываем, как могут измениться правила для владельцев электросамокатов.