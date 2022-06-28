Орехи, кофе и сухие молочные смеси для детей включены в перечень приоритетной для импорта продукции

В обновленный перечень вошли орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания и другие продукты, а также дополнительные наименования лекарственных средств и отдельных видов сельскохозяйственного оборудования. Все они могут закупаться на средства, полученные по программе льготного кредитования закупок.

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. С ее помощью импортеры могут взять заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта — сейчас это около 5,8%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. На эти цели правительство уже выделило свыше 37 миллиардов рублей.

Отмечается, что срок, на который импортеры смогут получить такие ресурсы, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства — три года.

Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены.