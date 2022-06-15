В России хотят запретить несовершеннолетним кататься на электросамокатах

Совет по правам человека (СПЧ) предложил признать электрические самокаты и скутеры источником повышенной опасности. Если это произойдет, то этими транспортными средствами запретят управлять лицам до 18 лет, пишет газета «Известия».
«Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определен. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди. Не соблюдают правила дорожного движения. ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом перекрестке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей тоже отследить сложно. Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону», — рассказал изданию член СПЧ Кирилл Кабанов.
Также он отметил, что СПЧ хочет предложить правительству ввести для электросамокатов и другой техники обязательное страхование гражданской ответственности, какая это сделано для владельцев автомобилей и мотоциклов. Помимо этого, СПЧ хочет ввести для арендуемых самокатов установку государственных регистрационных знаков: они позволят выявлять нарушения ПДД, которые допустят водители таких транспортных средств.
Напомним, в Петербурге запустили чат-бот «Самокаты в СПб» @Andminsamokatov_bot. Его можно использовать для жалоб на опасную езду на электросамокатах и парковку в неположенных местах.
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