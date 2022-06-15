В России хотят запретить несовершеннолетним кататься на электросамокатах

«Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определен. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди. Не соблюдают правила дорожного движения. ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом перекрестке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей тоже отследить сложно. Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону», — рассказал изданию член СПЧ Кирилл Кабанов.

Также он отметил, что СПЧ хочет предложить правительству ввести для электросамокатов и другой техники обязательное страхование гражданской ответственности, какая это сделано для владельцев автомобилей и мотоциклов. Помимо этого, СПЧ хочет ввести для арендуемых самокатов установку государственных регистрационных знаков: они позволят выявлять нарушения ПДД, которые допустят водители таких транспортных средств.

Напомним, в Петербурге запустили чат-бот «Самокаты в СПб» @Andminsamokatov_bot. Его можно использовать для жалоб на опасную езду на электросамокатах и парковку в неположенных местах.