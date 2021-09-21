Что не так в Петербурге с велодорожками? Объясняет Мария Элькина

Зима обнажит другую сторону проблемы. Водители машин в пробках будут с раздражением смотреть в основном на пустующую велодорожку, скажем, на Фонтанке. Чтобы оставить в городе пространство для двухколесных, его придется забрать у автомобилистов или пешеходов. Мы обязаны задаться вопросом о том, насколько это целесообразно. Велоактивисты пытаются внушить обществу и правительству, что их способ передвижения является чем-то вроде неотъемлемого права. На самом деле, это не вполне так. Безусловно только право ходить пешком. В остальном город должен стремиться создать максимально демократичную, быструю и удобную транспортную систему, в которой будет найден баланс между разными способами передвижения. Грубо говоря, место для велосипедов стоит выделить в том случае, если они способны взять на себя статистически значимую долю транспортной нагрузки. Отвечая на вопрос положительно, у нас часто ссылаются на примеры городов Северной Европы, но они не вполне корректны. Мало сказать, что в Копенгагене или Амстердаме в январе в среднем на 5 градусов теплее, чем в Петербурге. Там совершенно другие расстояния.

Представим себе, что вы стоите где-то в районе вокзала в Амстердаме и хотите попасть в Рейксмузеум. Идти пешком полчаса. Общественный транспорт сэкономит всего лишь пять минут. Ехать на такси — минут 10, но оно не всегда под боком и его придется ждать. Зато на велосипеде вы доедете за 11 минут. По плоскому городу такая поездка доступна человеку даже со слабой физической подготовкой. 5 километров в Амстердаме — большое расстояние, 10 — огромное. В Петербурге масштабы принципиально другие. От Петроградской до Коломны по самому короткому маршруту — около 6 километров. До Охты — тоже недалекой по местным меркам — больше 10 километров. Я как-то проделывала этот путь на велосипеде, из сил не выбилась, но порядком устала и, признаться, вспотела, так что на деловой встрече выглядела бы уже эксцентрично. Очевидно, речь не идет о рутинной поездке, которую может совершить человек любого телосложения и в любом возрасте. Хоть рельеф в Петербурге и плоский, преодоление длинных мостов через Неву требует значительного напряжения мышц, на которое не все способны.