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В Петербурге заработал чат-бот для жалоб на самокатчиков-нарушителей

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В Петербурге запустили чат-бот «Самокаты в СПб» @Andminsamokatov_bot. Его можно использовать для жалоб на опасную езду на электросамокатах и парковку в неположенных местах.

Shutterstock.com

Пожаловаться на нарушения можно и по телефону горячей линии +7 (812) 240-75-85. Чтобы жалобу зарегистрировали нужно назвать адрес, время и описать проблему.

Далее сведения уже перенаправят конкретному оператору кикшеринга. Если факт нарушения подтвердится, то управлявшего самокатом могут оштрафовать в сервисе аренды.

Напомним, сервис аренды электросамокатов «Яндекс Go» начал работать в Петербурге. Всего в городе планируется разместить более 5 тысяч двухколесных средств передвижения, сообщили в пресс-службе компании.

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