Выпуск журналов Elle и Maxim в России приостановлен

«Мы приостановили издание журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim. Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы. При этом мы не потеряли право работать с брендами Elle - это заключение юристов и регулятора. У нас остается выверенное в юридическом плане право на продолжение бизнеса в России - вы видите, что мы успешно делаем три сайта под брендом Elle. Ежедневная аудитория сайтов достигает миллиона человек», — приводит слова Шкулева ТАСС.

Также предприниматель отметил, что издания Marie Claire и Psychologies продолжат издаваться в России, хотя их учредители также находятся в других странах. «Мы можем эту редакционную формулу адаптировать к текущему состоянию рынка. Для единственного журнала в этой нише с международным брендом может быть достаточно рекламы», — подчеркнул он.

При этом Шкулев не исключил, что на полках российских магазинов могут вновь появиться печатные версии Elle и Maxim. «Это вопрос к большому бизнесу, который реагирует на политические решения. Если ситуация начнет меняться в ту сторону, когда различные международные бренды будут возвращаться в Россию, это то, что будет создавать условия для продолжения издания журналов», — сказал издатель.

Напомним, в начале марта президент американской компании Hearst Деби Чиричелла заявил о прекращении сотрудничества с российскими партнерами Shkulev Media и Fashion Press. В результате российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний Очаг», Harper's Bazaar, Grazia, Esquire, «Robb Report Россия», «Популярная Механика» и Men's Health, объявили о перезапуске брендов.