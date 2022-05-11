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Теперь официально: издатель Cosmopolitan, Esquire, «Домашний очаг» объявил о перезапуске брендов

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Медиахолдинг Independent Media, который издает версии журналов Cosmopolitan, «Домашний Очаг», Harper's Bazaar, Grazia, Esquire, «Robb Report Россия», «Популярная Механика» и Men's Health, объявил о перезапуске брендов. 

PippiLongstocking / Shutterstock.com

Отмечается, что холдинг продолжит работу в России в новом формате.

«Медиахолдинг перезапускает бренды, которые ранее выпускались в партнерстве с конгломератом Hearst, в локализованных российских версиях под новыми названиями. Проекты сохранят главных редакторов и основной состав креативных команд, но расширят круг освещаемых тем», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в компании рассказали о выходе новых проектов от журналов. Например, VOICE — новый проект от команды Cosmopolitan и cosmo.ru. Men Today — расширенная концепция Men's Health. «Новый Очаг» — новая версия бренда «Домашний Очаг». TechInsider — расширенная вселенная бренда «Популярная Механика». «Правила жизни» — логическое продолжение бренда Esquire. The Symbol — новый проект от команды легендарного Harper's Bazaar. Grazia и Robb Report продолжат работу в прежнем режиме.

Напомним, медиахолдинг Independent Media выбрал новые названия для изданий Esquire, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health. Об этом «Собака.ru» стало известно из реестра Роскомнадзора. СМИ под новыми названиями зарегистрировали еще в конце апреля. Большинство иностранных изданий переименовали в созвучные российские аналоги.

Напомним, гендиректор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина рассказала, что компания сохранит издания Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health даже с отозванной лицензией. Они продолжат выходить в России, но под новыми брендами.

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