Россияне потребовали 280 млн рублей компенсаций за ограничение доступа к PlayStation Store

По данным «Ведомостей», в коллективном иске участвуют 28 истцов. Они требуют предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред, оцененный ими в совокупности в 280 миллионов рублей. Размер компенсации в 10 миллионов рублей для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью приставки — от 119 тысяч рублей за Sony PlayStation 5.

Как объясняет старший юрист практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислав Исаков, представляющий интересы истцов, отказ в предоставлении услуг «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей» не может быть объяснен ни условиями использования программ Sony, ни законодательством Российской Федерации. Односторонний отказ компании в предоставлении услуг грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов, считает он.

Напомним, ранее петербуржец подал иск в суд на компанию IKEA и потребовал от шведского производителя компенсацию в квадриллион рублейза приостановку работы. Также он пожаловался на то, что уход IKEA повлиял на его бизнес. Теперь мужчина не может развивать свою компанию, которая занимается элитным дизайном и ремонтом квартир. Позже россияне подали коллективный иск к Netflix, потребовав 60 миллионов рублей компенсаций за то, что сервис приостановил работу в стране.