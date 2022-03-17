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Петербургский бизнесмен подал иск на квадриллион рублей к IKEA

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Петербуржец подал иск в суд на компанию IKEA. Он требует от шведского производителя компенсацию в квадриллион рублей за приостановку работы. Копия иска есть в распоряжении «Собака.ru».

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Предприниматель из Петербурга Константин Куккоев написал в своем исковом заявлении, что уход IKEA повлиял на его бизнес. Теперь мужчина не может развивать свою компанию, которая занимается элитным дизайном и ремонтом квартир. В дизайн-проектах компании использовалась продукция IKEA.

Помимо этого, закрытие магазинов в России пошатнуло его моральное состояние — он стал плохо спать и его общее самочувствие ухудшилось. Куккоев надеется, что его иск поможет «не допустить подобных прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний».

Напомним, в конце декабря 2021 года петербургский юрист подал иск к Деду Морозу. Мужчина намеревался получить все подарки и возмещение морального ущерба.

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