Россияне подали коллективный иск к Netflix из-за ухода сервиса. Они требуют 60 млн рублей компенсаций

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвокатское бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры», иск к Netflix подан в Хамовнический суд Москвы. Основанием для него стало «нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России».

Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей. Группа истцов пока состоит из 20 человек, однако, по словам старшего партнера бюро Константина Лукоянова, в работе еще около ста заявок, присоединение истцов «продолжится даже в процессе рассмотрения иска в суде».

Сумма требований включает компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы. В случае, если Netflix откажется выполнять судебное решение, сервису будет грозить штраф за каждый день просрочки.

Напомним, ранее петербуржец подал иск в суд на компанию IKEA и потребовал от шведского производителя компенсацию в квадриллион рублей за приостановку работы. Также он пожаловался на то, что уход IKEA повлиял на его бизнес. Теперь мужчина не может развивать свою компанию, которая занимается элитным дизайном и ремонтом квартир.