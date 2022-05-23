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С большой буквы «Б»: Минпросвещения предложило новое правило написания слова «бог»

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Министерство просвещения России предложило новое правило написания слова «бог». В рамках предгалаемых поправок в свод русской орфографии и пунктуации намерены закрепить написание данного слова с заглавной буквы.

Shutterstock.com
Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения — о новых правилах орфографии и пунктуации, цитата по ТАСС:

Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых.

Отдельно Кравцов отметил, что новые правила орфографии и пунктуации уже были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

Напомним, ранее Минпросвещения также решило судьбу буквы «ё» — она останется необязательной в русской орфографии. К концу 2023 года Институт русского языка РАН подготовит полный свод правил орфографии, куда войдут, в частности, правила написания прописных и строчных букв.

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