С большой буквы «Б»: Минпросвещения предложило новое правило написания слова «бог»

Сергей Кравцов Глава Минпросвещения — о новых правилах орфографии и пунктуации, цитата по ТАСС: Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых.

Отдельно Кравцов отметил, что новые правила орфографии и пунктуации уже были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

Напомним, ранее Минпросвещения также решило судьбу буквы «ё» — она останется необязательной в русской орфографии. К концу 2023 года Институт русского языка РАН подготовит полный свод правил орфографии, куда войдут, в частности, правила написания прописных и строчных букв.