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Буква «ё» останется необязательной в русской орфографии. Так решило Минпросвещения

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Буква «ё» останется необязательной для написания. Минпросвещения отказалось от идеи вернуть ее в правила русской орфографии.

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162-страничный проект постановления правительства, подготовленный под редакцией главы орфографической комиссии РАН Алексея Шмелева, состоит из четырех основных глав. Внутри перечисляются правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знаков в словах, буквы «й», «традиционные написания» и «морфолого-графические аналоги». Отдельно прописана судьба буквы «ё», использование которой было решено оставить факультативным.

В разговоре с «Коммерсантом» Шмелев отметил, что проект правил подготовлен в конце 2021 года на основе «самого авторитетного пособия по русской орфографии и пунктуации» — академического справочника 2006 года, прописанные в котором нормы за прошедшее время «существенно не менялись».

К концу 2023 года Институт русского языка РАН подготовит полный свод правил орфографии, куда войдут, в частности, правила написания прописных и строчных букв. Окончательный вариант проекта «Об основных правилах русской орфографии» планируется передать правительственной комиссии по русскому языку в 2024 году после «обсуждения широкой научной и педагогической общественностью».

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