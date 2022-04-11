Буква «ё» останется необязательной в русской орфографии. Так решило Минпросвещения

162-страничный проект постановления правительства, подготовленный под редакцией главы орфографической комиссии РАН Алексея Шмелева, состоит из четырех основных глав. Внутри перечисляются правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знаков в словах, буквы «й», «традиционные написания» и «морфолого-графические аналоги». Отдельно прописана судьба буквы «ё», использование которой было решено оставить факультативным.

В разговоре с «Коммерсантом» Шмелев отметил, что проект правил подготовлен в конце 2021 года на основе «самого авторитетного пособия по русской орфографии и пунктуации» — академического справочника 2006 года, прописанные в котором нормы за прошедшее время «существенно не менялись».

К концу 2023 года Институт русского языка РАН подготовит полный свод правил орфографии, куда войдут, в частности, правила написания прописных и строчных букв. Окончательный вариант проекта «Об основных правилах русской орфографии» планируется передать правительственной комиссии по русскому языку в 2024 году после «обсуждения широкой научной и педагогической общественностью».