«Сиротка-приёмыш» или идол, которому строят храмы (что? да!): как буква «ё» в русском языке перессорила всех?

Непоследовательность при использовании этой буквы может служить источником орфоэпических ошибок: нередко можно услышать скабре́зный вместо правильного скабрёзный, афёра вместо правильного афе́ра. Такая ошибка содержалась, например, в первоначальном варианте песни Булата Окуджавы «Прощание с новогодней ёлкой», где звучали строки: «И утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры, что же надежные руки свои прячут твои ухажеры?». И лишь расстановка точек над ё в этом тексте заставила автора изменить последнее слово строфы на кавалеры, ибо существительное гренадер, которое следует произносить с /е/, а не /о/ после /д’/ в последнем слоге, не может рифмоваться с ухажёр.

Возникающие в связи с употреблением буквы ё сложности послужили причиной того, что в новой редакции «Правил русской орфографии и пунктуации» к формулировкам орфографического свода 1956 года было добавлено, что рекомендуется употреблять букву ё для указания правильного произношения слова — либо редкого, недостаточно хорошо известного, либо имеющего распространенное неправильное произношение, например: сёрфинг, в том числе и для указания правильного ударения, например: побасёнка; а также в собственных именах — фамилиях, географических названиях, например: Дежнёв. При этом по желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана последовательно с буквой ё. Однако и эти правила нередко игнорируются. И читателю нелегко угадать, что именно имели в виду создатели таких заголовков и названий: «Все на продажу», молоко «Тема».

В издательской практике был один курьёз в квадрате. В завершающих строках напечатанной в журнале «Нева» (2004, № 10) рецензии Анны Кузнецовой на роман Людмилы Улицкой «Искренне Ваш Шурик» написано буквально следующее: «Неожиданность, чудом проникшая в этот идеально защищенный от художественной заразы текст, — это его екающий диалект. Нет-нет да и встретишь на этих страницах ничем не объяснимые, непонятно как образовавшиеся одноплановые опечатки: сколько бы раз не встретилось в тексте упоминание кубинца, он будет охарактеризован как темнокожий. Слезами здесь пишется как слезами. Еще встречаются такие изыски, как все прочие препятствия, легко встать из-за стола, приятную теплоту…». И читатель рецензии не только вряд ли поймет недоумение критика, но и сам останется в недоумении: и что же странного в том, что слезами пишется как слезами, что же «изысканного» могла усмотреть критикесса в темнокожем кубинце или приятной теплоте? Пока не раскроет саму книгу Людмилы Улицкой и не обнаружит, что в этом издании (в отличие от журнала «Нева») последовательно употребляется буква ё и что, по принципу «заставь дурака Богу молиться — он и лоб расшибёт», через ё напечатаны здесь и такие слова, как слёзами, тёмнокожий, лёгко, тёплота. Только и остаётся, что, воспользовавшись подходящей к теме цитатой из книги Людмилы Петрушевской, воскликнуть «Йо мойо!».