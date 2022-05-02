Правительство РФ разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

«То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — пояснил он.

Увеличена максимальная сумма кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн руб. в четырех регионах и 15 млн руб. — в остальных. Добавим, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн руб.