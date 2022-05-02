Правительство РФ разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и за счет этого увеличить максимальную сумму кредита до 15-30 млн рублей в зависимости от региона. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram.
«То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — пояснил он.
Увеличена максимальная сумма кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн руб. в четырех регионах и 15 млн руб. — в остальных. Добавим, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн руб.
Напомним, постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Действие программы продлено до конца 2022 года. О том, какие еще законы и правила вступили в силу 1 мая, вы можете прочитать по ссылке. В частности, переводы в Системе быстрых платежей теперь возможны на более крупные суммы, а у отцов появится больше возможностей для получения маткапитала.
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