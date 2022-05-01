Какие законы вступают в силу с 1 мая? Главное

Снижение ставки по льготной ипотеке

С 1 мая начнут действовать новые условия для льготной ипотеки на новостройки — ставки будут снижены с 12 до 9% годовых. Такое предложение ранее выдвинул президент России Владимир Путин. Также он поручил продлить действие льготной ипотечной программы до конца года. Проект постановления Минфин внес в правительство.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн.

Переводы в Системе быстрых платежей на более крупные суммы

Центробанк (ЦБ) увеличил лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Если раньше максимальная сумма перевода составляла 600 тысяч рублей, то теперь можно перевести разом 1 млн рублей.

Закон против телефонных мошенников

С 1 мая операторы связи должны передавать в сеть других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера. Это поможет бороться со злоумышленниками, которые подменяют номера телефонов.

Отцовский капитал

1 мая вступают в силу изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», позволяющие отцам получить маткапитал. В частности, отец или усыновитель сможет использовать маткапитал в случае смерти матери ребенка, которая не имеет гражданства в России. Также маткапитал в равных долях должен перейти детям, если умрет отец.

Новые выплаты на детей

Досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет начался еще 26 апреля. С 1 мая заявления будут направляться в ПФР. Деньги будут переведены за период с 1 апреля.

Раньше пособие на детей этого возраста могли получить только родители-одиночки. Сейчас же на такие выплаты могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. При ее назначении учитываются доходы и имущество.