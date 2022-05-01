Какие законы вступают в силу с 1 мая? Главное

С сегодняшнего дня, 1 мая, в России начнут действовать новые законы и правила, которые коснутся большинства жителей страны. Собрали самое важное — от борьбы с телефонными мошенниками до снижения ставок по льготной ипотеке.
Снижение ставки по льготной ипотеке
С 1 мая начнут действовать новые условия для льготной ипотеки на новостройки — ставки будут снижены с 12 до 9% годовых. Такое предложение ранее выдвинул президент России Владимир Путин. Также он поручил продлить действие льготной ипотечной программы до конца года. Проект постановления Минфин внес в правительство.
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн.
Переводы в Системе быстрых платежей на более крупные суммы
Центробанк (ЦБ) увеличил лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Если раньше максимальная сумма перевода составляла 600 тысяч рублей, то теперь можно перевести разом 1 млн рублей.
Закон против телефонных мошенников
С 1 мая операторы связи должны передавать в сеть других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера. Это поможет бороться со злоумышленниками, которые подменяют номера телефонов.
Отцовский капитал
1 мая вступают в силу изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», позволяющие отцам получить маткапитал. В частности, отец или усыновитель сможет использовать маткапитал в случае смерти матери ребенка, которая не имеет гражданства в России. Также маткапитал в равных долях должен перейти детям, если умрет отец.
Новые выплаты на детей
Досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет начался еще 26 апреля. С 1 мая заявления будут направляться в ПФР. Деньги будут переведены за период с 1 апреля.
Раньше пособие на детей этого возраста могли получить только родители-одиночки. Сейчас же на такие выплаты могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. При ее назначении учитываются доходы и имущество.
Банки не будут списывать пособия за долги
Банки не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита. Однако гражданин может по собственному желанию направить эти деньги на погашение задолженности. Если же он передумает отдавать выплату в счет долга, у него будет возможность в течение двух недель вернуть эти средства обратно. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней.
Запрет отождествление действий СССР и нацистской Германии
С 1 мая вводятся штрафы за публичное отождествление ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Гражданам за нарушение закона будет грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Должностным лицам — штраф от 1 до 4 тысяч рублей, юрлицам — от 10 до 50 тысяч рублей.
При повторном нарушении физлица заплатят от 1 до 5 тысяч рублей или арестом до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Юрлицам — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
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