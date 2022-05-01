Правительство РФ одобрило снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

Постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Действие программы продлено до конца 2022 года.
Так, 1 мая на сайте правительства опубликовали сообщение о том, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал это постановление по программе «Льготная ипотека». Такая мера позволит оказать поддержку строительной отрасли и сделать жилье для российских семей более доступным.
Максимальная сумма кредита достигает 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов страны этот показатель составляет 6 млрд рублей.
О том, какие еще законы и правила начнут действовать с 1 мая, вы можете прочитать по ссылке. В частности, переводы в Системе быстрых платежей теперь возможны на более крупные суммы, а у отцов появится больше возможностей для получения маткапитала.
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