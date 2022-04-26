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Гипермаркеты OBI все-таки заработают в России. Рассказываем, когда произойдет это событие

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Немецкая сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI возобновит работу магазинов в России. Первый откроется на Ходынское Поле 27 апреля, а до 11 мая заработают все точки OBI.

Tobias Arhelger / Shutterstock.com

К 1 мая планируется возобновить работу магазинов в Москве и Петербурге, а до 11 — остальные гипермаркеты. Сайт и мобильное приложение OBI возобновит работу только в информационном режиме. О сроках запуска интернет-магазина компания сообщит дополнительно.

Напомним, в конце марта директор по закупкам компании OBI Максим Суравегин сообщал, что магазины сети вновь откроются в России. Однако позже эта информация была опровергнута.

Затем появилась информация, что немецкая компания Obi GmbH намерена передать в доверительное управление свой бизнес в России отечественному инвестору — основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Магазины вновь могут открыться для российских покупателей уже в апреле.

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