Гипермаркеты OBI все-таки заработают в России. Рассказываем, когда произойдет это событие

К 1 мая планируется возобновить работу магазинов в Москве и Петербурге, а до 11 — остальные гипермаркеты. Сайт и мобильное приложение OBI возобновит работу только в информационном режиме. О сроках запуска интернет-магазина компания сообщит дополнительно.

Напомним, в конце марта директор по закупкам компании OBI Максим Суравегин сообщал, что магазины сети вновь откроются в России. Однако позже эта информация была опровергнута.

Затем появилась информация, что немецкая компания Obi GmbH намерена передать в доверительное управление свой бизнес в России отечественному инвестору — основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Магазины вновь могут открыться для российских покупателей уже в апреле.