Компания OBI передаст магазины в России отечественному инвестору. Вот когда они вновь могут открыться

«Иностранным руководством принято решение о продаже бизнеса в России. Поэтому речь идет не о доверительном управлении, а о доверенности на сопровождение сделки по купле-продаже компании. Существует отечественный инвестор, но его имя без его же согласия озвучивать не имеем права, как и комментировать финансовые условия сделки. Решение об открытии магазинов будет принимать новый владелец», — приводит РИА «Недвижимость» слова Любошица.

По данным «Ведомостей», в дальнейшем бизнес ритейлера в России перейдет российскому инвестору, который будет развивать компанию на территории страны с возможным постепенным отказом от товарного знака OBI.

Магазины OBI могут вновь открыться в России до конца апреля. При этом, как пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, ничто не мешает открыть магазины раньше окончательного закрытия сделки. Сейчас сделка о переходе бизнеса в Россию находится на стадии завершения. Для окончательного закрытия необходимо получить разрешение Федеральной антимонопольной службы, а на это может уйти два-три месяца.

Напомним, в конце марта директор по закупкам компании OBI Максим Суравегин сообщал, что магазины сети вновь откроются в России. Однако позже эта информация была опровергнута.