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OBI вновь открывает свои магазины в России

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Немецкая сеть магазинов товаров для дома и сада OBI вновь открывается в России. Первыми возобновят работу магазины в Москве и Петербурге.

Ronald Rampsch / Shutterstock.com

«OBI работает над устранением технического сбоя. Через несколько дней откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, в течение двух недель — все 27 гипермаркетов», — приводят «Ведомости» слова директора по закупкам компании Максима Суравегина. Заказы можно будет делать примерно через две недели.

Представитель OBI заверил, что все сотрудники компании в России продолжают получать зарплату и даже бонусы за 2021 год. Комментировать то, какие варианты российское подразделение OBI рассматривает для продолжения своей деятельности в стране, Суравегин отказался, отметив лишь, что есть «несколько сценариев», а также пошутив, что «цветы будут».

Сеть магазинов OBI объявила о приостановке работы в России на фоне проведения «специальной военной операции» на территории Украины. Аналогичное решение ранее приняла IKEA.

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