Страны Евросоюза прекратили пропуск грузовиков, которые зарегистрированы в РФ и Белоруссии

Уточняется, что ограничения коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Так, транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории Евросоюза.

Такое решение было принято в связи с пятым пакетом экономических санкций против России. При этом ограничения пока что не затрагивают доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Кроме того, сохраняется автомобильное сообщение для гуманитарных целей.