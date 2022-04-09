Страны Евросоюза прекратили пропуск грузовиков, которые зарегистрированы в РФ и Белоруссии

Страны Евросоюза перестали пропускать грузовой транспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе, пишет ТАСС.
Уточняется, что ограничения коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Так, транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории Евросоюза.
Такое решение было принято в связи с пятым пакетом экономических санкций против России. При этом ограничения пока что не затрагивают доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Кроме того, сохраняется автомобильное сообщение для гуманитарных целей.
Напомним, ранее Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. В частности, запрещены импорт российского угля и поставки морепродуктов и алкоголя из РФ.
Также ЕС раскрыл детали новых экспортных и импортных санкций в отношении России. Так, ограничения на экспорт будет распространяться на цветы, бумагу, краски и другие товары.
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