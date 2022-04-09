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Цветы, краски и бумага: ЕС раскрыл детали новых экспортных и импортных санкций против России

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Евросоюз расширил перечень экспортных и импортных санкции в отношении России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который опубликован в официальном журнале ЕС.

Sebastian Duda/Shutterstock

Теперь ограничения на экспорт распространяются на:

  • цветы (розы, рододендроны, азалии), а также клубни и луковицы растений;
  • водород, азот, кислород;
  • кремний;
  • соединения серебра и золота;
  • краски;
  • типографская краска;
  • фотопленка;
  • различные виды бумаги;
  • шерсть и нитки;
  • пожарные автомобили;
  • микроскопы.

Ограничения на импорт из России вводятся на морепродукты (ракообразных и икру), листовой алюминий, серебро, древесину, цемент. Также Евросоюз ограничит импорт российских удобрений. Допустимое количество ввозимого хлористого калия составит 837,57 тыс. тонн, других удобрений с содержанием калия — 1,57 млн тонн.

При этом уточняется, что новые требования не коснутся на поставки до 10 июля по контрактам, которые были заключены до 9 апреля 2022 года.

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