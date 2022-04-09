Цветы, краски и бумага: ЕС раскрыл детали новых экспортных и импортных санкций против России

Теперь ограничения на экспорт распространяются на:

цветы (розы, рододендроны, азалии), а также клубни и луковицы растений;

водород, азот, кислород;

кремний;

соединения серебра и золота;

краски;

типографская краска;

фотопленка;

различные виды бумаги;

шерсть и нитки;

пожарные автомобили;

микроскопы.

Ограничения на импорт из России вводятся на морепродукты (ракообразных и икру), листовой алюминий, серебро, древесину, цемент. Также Евросоюз ограничит импорт российских удобрений. Допустимое количество ввозимого хлористого калия составит 837,57 тыс. тонн, других удобрений с содержанием калия — 1,57 млн тонн.

При этом уточняется, что новые требования не коснутся на поставки до 10 июля по контрактам, которые были заключены до 9 апреля 2022 года.