Запрещены импорт российского угля и поставки морепродуктов и алкоголя из РФ. ЕС принял пятый пакет санкций против России

Пока пятый пакет санкций не вступил в силу, пишет ТАСС. Вот что в него входит:

запрет на импорт российского угля с августа

запрет на доступ российских судов в европейские порты

запрет на грузовое транспортное сообщение с Россией и Беларусью, в том числе транзит через ЕС. Исключение делают только для лекарств и продовольствия

запрет на поставки в Россию авиационного топлива, полупроводников, сложной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования

запрет на поставки из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя

запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС

новые санкции против российских бизнесменов, высокопоставленных чиновников и членов семей

полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками (названия пока не опубликованы)

Напомним, США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Об этом сообщил Белый дом. Рассказываем, какие еще санкции ввели против России.