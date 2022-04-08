Запрещены импорт российского угля и поставки морепродуктов и алкоголя из РФ. ЕС принял пятый пакет санкций против России

Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Кораблям под российским флагом запрещено входить в европейские порты, а еще ограничен импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя. Рассказываем, какие еще санкции ввели в ЕС.
Пока пятый пакет санкций не вступил в силу, пишет ТАСС. Вот что в него входит:
- запрет на импорт российского угля с августа
- запрет на доступ российских судов в европейские порты
- запрет на грузовое транспортное сообщение с Россией и Беларусью, в том числе транзит через ЕС. Исключение делают только для лекарств и продовольствия
- запрет на поставки в Россию авиационного топлива, полупроводников, сложной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования
- запрет на поставки из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя
- запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС
- новые санкции против российских бизнесменов, высокопоставленных чиновников и членов семей
- полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками (названия пока не опубликованы)
Напомним, США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Об этом сообщил Белый дом. Рассказываем, какие еще санкции ввели против России.
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