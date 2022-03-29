От Durex до Coca-Cola: в Роспатент подали заявки на регистрацию аналогов иностранных брендов

«Кто нам мешает, если они уходят из страны? Это их выбор», — сказал изданию предприниматель Александр Герштейн. Он хочет развивать производство своих товаров под маркой Durex.

От автономной некоммерческой организации «Агентство поддержки рынка интеллектуальной собственности» (АПРИС) поступила заявка на регистрацию Mastercard, American Express и Audi. Также есть заявки на регистрацию брендов Coca-Cola, Adidas, Pampers, Reebok и многих других.

Эксперты говорят, что все эти заявки вряд ли зарегистрируют несмотря на то, что компании приостановили деятельность в России. По словам юристов, отказать могут из-за авторского права или критерия «сходства до степени смешения».

«Тот факт, что какие-то компании приостановили свою деятельность в России, не значит, что они прекратили свое существование и что в отношении принадлежащих им товарных знаков более не осуществляется правовая охрана», — цитирует издание слова управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина.

Хотя у предпринимателей есть призрачный шанс. Но для этого правительство должно аннулировать всю интеллектуальную собственность «недружественных» стран, объяснил управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

Напомним, петербургская компания решила зарегистрировать товарный знак «ИДЕЯ», который полностью повторяет логотип IKEA. Это сделал тот самый предприниматель, что ранее подал иск против шведского производителя на квадриллион рублей. Рассказываем подробнее.