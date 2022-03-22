Петербургская компания хочет зарегистрировать аналог «отечественной IKEA»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «ИДЕЯ». Ее подала компания «Люксорта-Сервис», которая занимается дизайном и ремонтом квартир. Копия патента есть в распоряжении «Собака.ru». Дальнейшие действия по развитию бренда «ИДЕЯ» не уточняется.

Директор компании «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев на прошлой неделе подал иск на IKEA на квадриллион рублей. В заявлении он написал, что приостановка деятельности в России шведского производителя причинила ему моральный вред, и это негативно отразилось на его жизни, самочувствии и бизнесе.