Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на бумагу в России. По этому поводу ведомство получило большое количество жалоб от граждан.
«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФАС.
Отмечается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ФАС незамедлительно примет меры реагирования.
Напомним, ранее минимум три директора петербургских школ рассказали о получении рекомендации приостановить проведение Всероссийских проверочных работ в письменном виде. Это обусловлено необходимостью сохранить бумагу и картриджи для проведения основного периода ГИА.
Комментарии (0)