«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФАС.

Отмечается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ФАС незамедлительно примет меры реагирования.

Напомним, ранее минимум три директора петербургских школ рассказали о получении рекомендации приостановить проведение Всероссийских проверочных работ в письменном виде. Это обусловлено необходимостью сохранить бумагу и картриджи для проведения основного периода ГИА.