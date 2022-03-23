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Обоснован ли рост цен на бумагу в России? Выяснит ФАС

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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на бумагу в России. По этому поводу ведомство получило большое количество жалоб от граждан.

Shutterstock.com

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФАС.

Отмечается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ФАС незамедлительно примет меры реагирования.

Напомним, ранее минимум три директора петербургских школ рассказали о получении рекомендации приостановить проведение Всероссийских проверочных работ в письменном виде. Это обусловлено необходимостью сохранить бумагу и картриджи для проведения основного периода ГИА.

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